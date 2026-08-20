Héctor Fort ya ha elegido destino tras verse obligado a salir del FC Barcelona

Héctor Fort es de aquellos canteranos que han llegado muy jóvenes al FC Barcelona, que han mamado barcelonismo desde la cuna y que no se ven con otra camiseta que no sea la azulgrana. Pero el fútbol muchas veces no entiende de sentimientos y el de Les Corts, como también le ocurre a otro culé empedernido como es Marc Casadó, se ven abocados a una salida. Es en este momento cuando, pese a la premura que exige la situación, se toman un justo tiempo para elegir destino. Y Héctor Fort ya ha elegido el suyo.

Así lo asegura el periodista de Sky Sport, Patrick Berger, especializado en el mercado del fútbol alemán. El deseo de Hector Fort, tras verse abocado a salir del Barça, es jugar en el Borussia Dortmund. Así lo ha expresado a sus agentes y al club azulgrana para que intensifiquen las negociaciones con el club 'borusser' y para que no se escuchen otras ofertas que también le han llegado al lateral.

Las últimas que han sido rechazadas, según esta misma información, son las procedentes de la Roma y la Real Sociedad. Dos equipos sin duda muy interesantes, pero la decisión de Héctor Fort sería muy firme. Lógicamente, también quedan atrás otras propuestas, pues el canterano azulgrana ha recibido muchísimas, sobre todo desde que seguía sin entrar en los planes de Hansi Flick pese a su buen hacer en el arranque de la pretemporada. Equipos como el Everton, el Fulham o el Inter mostraron su interés.

FC Barcelona y Borussia Dortmund mantienen conversaciones desde ya hace un tiempo para encajar la salida de Héctor Fort al cuadro germano. Una posibilidad que podría acercar todavía más al de Les Corts al objetivo, según esta misma información, es que antes se dé una salida en el propio Borussia Dortmund. Y aquí entraría como tercer actor otro club importante de Europa, el Inter de Milán.

Los 'nerazzurri' pretenden el fichaje de Luca Reggiani, un joven central de 18 años que dio el salto la pasada campaña al primer equipo y jugó 8 partidos. Si se concreta el pase, Héctor Fort se acercaría de una forma prácticamente definitiva al Borussia Dortmund.

Fort ya conoce de primera mano el espectacular ambiente de fútbol que se respira en el Signal Iduna Park, pues el de Les Corts lo visitó en dos ocasiones hace dos ediciones de la Champions League, aunque en ambas se quedó en el banquillo sin minutos. Si en los próximos días fructifican las negociaciones, tendría la opoertunidad de ser protagonista ante la imponente estampa del 'muro amarillo'.

En SPORT ya explicamos que el FC Barcelona ha tasado a Héctor Fort en 15 millones de euros, una cifra que no está alejada de su valor de mercado en Trasnfermarkt (12 millones). El futbolista se mantiene a la expectativa, esperando que fructifique el acuerdo con el Borussia Dortmund.