Héctor Fort se despide del Barça: “Soy y siempre seré culer”

Héctor Fort puso este sábado punto y final a una relación de 13 años con el club de su vida para iniciar una nueva etapa en la Real Sociedad. El lateral, que llegó a La Masia con apenas siete años, se marcha de Barcelona con la ilusión de encontrar en San Sebastián los minutos y el protagonismo que no ha podido tener en el primer equipo, pero dejando abierta la puerta a un posible regreso.

El Barça ha acordado el traspaso del futbolista a la Real Sociedad por unos 8 millones de euros, aunque la entidad azulgrana se ha guardado dos vías para mantener el control sobre su futuro: una cláusula de recompra y un porcentaje de una futura venta. Una fórmula que permite al club dar salida a un jugador formado en casa sin cerrar definitivamente la puerta a una vuelta al Camp Nou si su evolución en los próximos años así lo aconseja.

Fort quiso despedirse del Barça con un mensaje cargado de sentimiento. No podía ser de otra manera para un jugador que ha crecido prácticamente a la sombra del Camp Nou. “Nací a pocos metros del Camp Nou, en una familia y en un barrio que sienten los colores de este club como nadie”, comenzó el lateral. “Con 7 años empezó todo para aquel niño de Les Corts que jugaba en la plaza y que acabaría vistiendo la camiseta del club que había sentido suyo desde siempre”, explicó.

El defensa destacó todo lo vivido durante esos 13 años y el orgullo de haber podido vestir la camiseta azulgrana al máximo nivel. “No hay palabras para expresar lo que ha significado para mí haber tenido la suerte de cumplir el sueño de mi familia y, por supuesto, el mío”, aseguró. “Lucir estos colores, ganar títulos y llevar este escudo pegado al pecho durante 13 años ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida”.

Fort, además, quiso dejar claro que su vínculo con el Barça no termina con su salida. “Soy y siempre seré culer”, sentenció el canterano, antes de agradecer el apoyo recibido durante todos estos años a las personas que han formado parte de su trayectoria.

Ahora comienza un nuevo capítulo. El lateral se marcha a la Real Sociedad en busca de una continuidad que le permita seguir creciendo y demostrar su potencial lejos de casa.

“Ahora me toca seguir mi camino lejos de casa, pero siempre llevaré conmigo los valores del Barça, todo lo que este club me ha enseñado y el orgullo de haber crecido aquí”, escribió Fort. Su último mensaje resume a la perfección el sentimiento con el que abandona el club: “Hasta pronto, culers. Visca el Barça”.

El Barça pierde a uno de sus canteranos, pero lo hace protegiéndose de cara al futuro. Los 8 millones de euros ingresados, el porcentaje de una futura venta y, especialmente, la cláusula de recompra mantienen abierta una vía para que la historia de Héctor Fort con el club de su vida pueda tener algún día un nuevo capítulo.