Eder Sarabia: "Héctor Fort está dando un nivelazo"

La cesión de Héctor Fort al Elche está saliendo a pedir de boca para las tres partes involucradas. El Barça ve como uno de los talentos de su cantera gana protagonismo en la élite en un estilo de juego similar al del club azulgrana. Por su parte, los ilicitanos cuentan en sus filas con un futbolista que eleva el techo competitivo del equipo y que se ha ganado un hueco en el once titular de Eder Sarabia con sus recientes actuaciones.

El técnico bilbaíno ha elogiado al futbolista de 19 años tras su brillante partido contra el Girona. "Conseguimos que el futbolista dé una versión muy buena. Estamos muy contentos porque está dando un nivelazo", alabó el entrenador del Elche. Fort, que dio dos asistencias en la victoria de los ilicitanos por 3-0 contra el club catalán y salió ovacionado del Martínez Valero, ha disputado 245 minutos en los cuatro últimos encuentros.

Su próximo objetivo: jugar 90 minutos

En tres de ellos, el canterano de La Masia arrancó como titular. En el único que no salió de inicio fue en el duelo copero frente al Quintanar del Rey, donde Héctor Fort fue clave para el pase del conjunto franjiverde a los dieciseisavos, pues anotó el gol del triunfo en el minuto 117. Asimismo, este curso ya suma ocho participaciones en liga, pese a que jugó infiltrado por una lesión muscular nada más aterrizar en el club ilicitano.

Pese a su evolución progresiva en los planes de Sarabia, el jugador catalán todavía no ha completado ningún partido completo. "Héctor es joven todavía y no ha jugado tan seguido. Es parte del proceso", apuntó el técnico bilbaíno, que sitúa al futbolista de Les Corts en el carril derecho por delante de la línea de tres centrales.

El FC Barcelona, con Bojan a la cabeza, está satisfecho con la estancia de Fort en Elche, con quien se reunirán en Navidades. El club azulgrana valora positivamente el rendimiento de su futbolista, que suma minutos de calidad a las órdenes de un entrenador ferviente al estilo Barça.