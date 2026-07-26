Héctor Fort da el primer paso para quedarse en el Barça

Héctor Fort tiene una misión: quedarse en el Barça. El de Les Corts ha arrancado la pretemporada con este único objetivo en la mente. Aunque solo tiene 19 años, esta es ya su tercera temporada en la élite. La primera fue la de su irrupción y su debut con Xavi Hernández. La segunda, una 'montaña rusa' con la llegada al banquillo de Hansi Flick. Y la tercera, la de su cesión al Elche, de donde ha vuelto más maduro y con una proyección más ofensiva. Se siente preparado para luchar por la titularidad en el lateral y no tener que volver a hacer las maletas. No será fácil, y menos si regresa Joao Cancelo, pero nada mejor que estrenarse con gol para convencer al exigente entrenador alemán.

FCB

Héctor Fort fue uno de los goleadores del partido de entrenamiento del FC Barcelona contra el CE Europa (4-0), que aunque el club azulgrana no le diera ni la categoría de amistoso, fue muy importante para todos aquellos que se están jugando la permanencia en el equipo. La diana, llegando desde atrás y remando con potencia y colocación tras una muy buena acción de Shane Kluivert hasta línea de fondo, responde a lo que Flick busca del canterano y lo que ha podido evolucionar durante su préstamo en el Elche con Eder Sarabia. Fort, de alguna manera, está volviendo a sus orígenes con una proyección más ofensiva de su fútbol.

Hansi Flick no le pierde de vista

El técnico germano le dio oportunidades hace dos temporadas, pero consideró que todavía no estaba del todo preparado para competir en la máxima exigencia y de ahí que se decidiera que debía foguearse. Durante toda la campaña pasada, el FC Barcelona fue haciendo un seguimiento exhaustivo del defensa, especialmente por parte de Bojan Krkic. Y quedaron satisfechos.

Koundé ya no es 'inalcanzable'

La competencia sigue siendo muy fuerte, pero el lateral que era indiscutible cuando competía Héctor Fort por hacerse con un hueco, el francés Jules Koundé, ha evidenciado debilidades y viene de una temporada irregular. En enero de este 2026, llegó como cedido Joao Cancelo precisamente para tener más alternativas, aunque el portugués acabó consolidándose en el otro lateral, el izquierdo. Así que, aunque Cancelo regrese ya fichado definitivamente, la puerta puede seguir estando abierta para Héctor Fort.

Héctor Fort charla con Hansi Flick en el Barça-Elche / Dani Barbeito

La pretemporada no ha hecho más que empezar, como quien dice, y los amistosos irán ganando en exigencia. En este sentido, la gira por tierras inglesas, con partidos frente al Birmingham City (el viernes 31 a las 20.45 horas) y el Nottingham Forest (el sábado 8 de agosto a las 21.00 horas) serán dos nuevas pruebas de fuego para un Héctor Fort que lucha para quedarse y ya ha dado el primer paso.