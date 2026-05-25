Héctor Fort, ya en 'modo Barça'

Finiquitada la temporada con el Elche y después de un desenlace de infarto con final feliz y permanencia, Héctor Fort ya ha cambiado el 'chip'. El defensa de Les Corts, cedido este curso en el club ilicitano, ha completado una temporada en la que ha aunado buenos momentos y actuaciones con contratiempos complicados, como una lesión de hombro que lo mantuvo más de tres meses en el dique seco.

Héctor Fort celebra junto a Buba Sangare el gol del catalán frente al Betis. / LOF

Bojan y el Barça han seguido de cerca la evolución de Fort. Flick decidió el pasado verano que lo mejor para él iba a ser un préstamo para acumular minutos y protagonismo. Foguearse tras un primer curso a las órdenes del técnico alemán con poca incidencia. A sus 18 años, el zaguero emprendió su primera aventura lejos de casa tras un sinfín de años en La Masia.

El 'frenazo' de la lesión

El balance, como decíamos, es un tanto agridulce. Cuando mejor estaba y más contaba para Eder Sarabia (petición expresa del técnico vasco la de Héctor, por cierto), llegó ese infortunió ante el Rayo Vallecano. El lateral marcó un golazo y sufrió una caída (quedará en duda si fue una zancadilla intencionada de Mendy o no, en las repeticiones todo apunta a que sí) con tan mala fortuna que tuvo que pasar por el quirófano.

Fort, rodeado de jugadores del Girona, en el duelo de la primera vuelta / Matías Segarra

Buena parte de la recuperación la hizo en las instalaciones del Barça. Hasta que el 22 de abril pudo volver a una convocatoria con el cuadro ilicitano. Volvió a disfrutar de minutos la jornada siguiente frente al Oviedo y en este tramo final de temporada ha ido entrando y saliendo. En total, 17 partidos, tres goles y dos asistencias. 623 minutos. Mucho menos de lo deseado, pero año de aprendizaje.

Despedida

Héctor hizo un comunicado de despedida en sus redes sociales: "Cuando puse rumbo a Elche, tenía dudas y miedos sobre cómo encajaría o cómo me ibais a recibir… pero desde el primer momento me di cuenta que este club iba a ser mi hogar. Me acogisteis desde el primer día, me tendisteis la mano y me habéis hecho uno más de la franja verde. He aprendido y mejorado más de lo que podía imaginar, valorando cada victoria como si fuera la última y disfrutando cada minuto que jugaba con vosotros".

"A mis compañeros, al staff y a la afición: GRACIAS de corazón. Estoy infinitamente agradecido por el año que he vivido aquí. Las lesiones que me han impedido estar al 100% cuando el equipo más lo necesitaba me han hecho valoraros y disfrutaros aún más, tanto en los buenos momentos como en aquellos más difíciles. Me voy orgulloso, feliz y lleno de aprendizajes que, sin duda, me han hecho mejor futbolista. Hoy el Elche sigue siendo equipo de Primera División y lo será la temporada que viene. Muchas gracias y ¡Mucho Elche!".

Héctor Fort celebra el empate en La Cartuja / EFE

Fort ha cambiado ya el chip. Y este lunes se ha dejado caer ya por las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Allí estaban Gavi, Lamine o Frenkie de Jong en diferentes proceses de puesta a punto. De hecho, el de Les Corts ha estado presente cuando Gavi ha sabido que estaba convocado para la Copa del Mundo con España.

Ya en rutina Barça

La idea de Fort es apretar antes del inicio de temporada del Barça para llegar en óptimas condiciones e intentar ganarse un puesto en la plantilla del primer equipo azulgrana. Estará estos días acabando de afinar, vacaciones y, a priori, estará citado el próximo 15 de julio junto con los disponibles para los exámenes médicos y arrancar con los entrenamientos en la Joan Gamper.