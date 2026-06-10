Héctor Fort, la alternativa para el lateral derecho azulgrana

Hansi Flick ha aprovechado los últimos días para hablar personalmente con varios futbolistas de la plantilla y de la cantera con vistas al inicio de la pretemporada. Como ya es habitual desde su llegada al banquillo azulgrana, el técnico alemán quiere contar con un grupo amplio de jugadores durante las primeras semanas de trabajo para evaluar de cerca su rendimiento y comprobar qué futbolistas pueden tener un papel más relevante a lo largo del curso. Entre los convocados habrá algunas caras conocidas, pero también varias sorpresas, incluyendo jóvenes talentos de La Masia que todavía son prácticamente desconocidos para gran parte de la afición.

En este sentido, según ha podido saber SPORT, Flick también ha trasladado esta semana a Héctor Fort que cuenta con él, como mínimo, de cara a la pretemporada. El lateral regresará tras dejar atrás sus problemas físicos y tendrá la oportunidad de reivindicarse durante las primeras semanas de trabajo. El técnico alemán quiere seguir de cerca su evolución antes de que se tome cualquier decisión relacionada con su futuro, que continúa abierto de cara al próximo curso.

En el club consideran que, si responde a las expectativas, podría convertirse en la competencia que busca el Barça para Jules Koundé en el lateral derecho, desempeñando un papel similar al que ha asumido Eric García durante la última temporada gracias a su polivalencia y fiabilidad.

Aunque todavía es un futbolista con margen de mejora en distintos aspectos, en el cuerpo técnico consideran que posee condiciones interesantes desde el punto de vista futbolístico y creen que merece ser evaluado durante la pretemporada. La gira y los amistosos servirán para comprobar cómo responde en la competición y cuál puede ser su encaje dentro de los planes del primer equipo.

Héctor Fort sufrió una grave lesión en el hombro durante su cesión en el Elche, un contratiempo que le hizo perderse buena parte de la temporada. Aun así, cuando estuvo disponible dejó muestras de su enorme potencial, firmando 2 goles y 2 asistencias en 14 partidos de LaLiga, pese a disputar menos de 500 minutos. Su crecimiento ha sido evidente y, más allá de los números, ha demostrado madurez y capacidad para competir al máximo nivel. Por ello, podría convertirse en la solución para el lateral derecho del Barça ante el bajón de rendimiento de Koundé.