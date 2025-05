Héctor Bellerín: "El corazón me tira un poco más hacia el Arsenal"

Héctor Bellerín juega en el Betis, club en el que siente que ha encontrado su sitio en el mundo. Su abuela y su padre eran béticos y, nada más aterrizar en el conjunto sevillano, primero cedido por el Arsenal y luego ya en propiedad, encajó como un guante y en la segunda etapa ganó la Copa del Rey. Sin embargo, su pasado le llevó diez años a Londres para jugar en el Arsenal y, antes, formarse en el fútbol base del Barça.

Este martes por la mañana, el futbolista ha pasado por los micrófonos de 'El Món a RAC1' para hablar de todo aquello que le interesa y que no tiene que ver con el fútbol, pero fue inevitable que el balón apareciera en la conversa. Bellerín fue muy sincero a la hora de hablar del Barça y del Arsenal, también del Betis. "Al Barça le debo muchísimo, me formaron como jugador". Eso sí, "cuando me fui, me fui muy mal, a los que decidimos marcharnos nos trataron muy mal, algún día hablaré y daré nombres, pero salí muy desencantado".

Pero las cosas a veces cambian: "Me he reencontrado con el Barça cuando he vuelto", en septiembre de 2022. "Las cosas aquel año salieron como salieron, no estuve bien caundo tenía que estar bien, pero llegué de un año en el Betis y lo único que quería era volver al Betis. Y sale lo del Barça y me costaba apreciar el hecho de que iba a jugar en el Barça y eso tampoco me ayudó".

"No sé cómo será Pep, pero Mikel..."

En lo que respecta a su historia con el Arsenal, comenta que "también hay una cosa, que está Mikel (Arteta), que fue mi compañero y me dijo ven para aquí. En mi debut me cambian por él, salgo de mediocentro, cuando me lo dice Wenger, 'métete delante de la defensa y no pierdas balones'... Cuando llega Mikel como entrenador, fue un clínic de fútbol increíble, no se como será Pep, pero lo de Mikel es una pasada. Y con los analistas con los que trabaja... muchos españoles. El Arsenal me hizo futbolista porque cuando llegué allí había muchas cosas que no había aprendido".

Analizado su pasado, Héctor Bellerín tiene muy claro quien es su ligeramente preferido para ganar la Champions, auque en cualquier caso estará satisfecho: "El corazón me tira un poco más hacia el Arsenal. Me sabe mal decirlo, pero… Lo bonito sería que los dos llegasen a la final y que decidan entre ellos".