Hayen: "Haría bien el Barça en no confiarse"

El Brujas suma una victoria y dos derrotas en sus tres partidos de Champions esta temporada. Inició la competición goleando al Monaco (4-1) en el Jan Breydel Stadion para caer después ante el Atalanta (2-1) y el Bayern (4-0). El encuentro contra el Barça será una fiesta en la ciudad e importante para el equipo belga en sus aspiraciones de no quedar eliminado en esta primera fase de la Champions.

Nicky Hayen, entrenador del Brujas, está convencido de que pueden plantarle cara al conjunto de Hansi Flick. "Estamos capacitados para hacerlo, en los últimos partidos hemos dado una muy buena imagen y estamos bien en la liga. Jugamos con la presión alta y vamos a llegar hasta donde podamos. Seguro que se va a ver un buen partido, tenemos muy buenas armas en la línea de ataque para hacer daño al Barça. Además, el campo va a estar lleno", ha explicado el técnico belga.

Hayen cree que el Barça sigue siendo un equipo muy fuerte a pesar de las muchas bajas que acumula. "No sabemos quién jugará mañana pero no cambia mucho. Son dominantes en el campo. Y tienen suficiente calidad para suplir a la gente que está de baja. Haremos lo posible para pararles los pies", ha dicho un Hayen que cree que la línea adelantada de la defensa azulgrana "da muy buenos resultados".

El entrenador del Brujas ha hablado también de Lamine Yamal, la gran amenaza azulgrana. "Hemos analizado su juego. Siempre nos preparamos bien. Lamine es fuerte y está bien saber qué tenemos que hacer para pararle. Queremos demostrar de qué pasta estamos hecho. Tiene una calidad espectacular. Pero el Barça no es sólo Lamine, también los otros. Y nosotros nos tenemos que fijar en todos e intentar parar a todos. Tenemos que ser agresivos. Nuestro plan de partido es pararles y hacer oportunidades. Haremos todo lo posible para ganar. Es un partido muy especial. Lo sabemos. Admiramos al Barça, y sabemos que para sacar el partido adelante hay que estar concentrados y jugar al cien por cien".

Hayen cree que el partido ante el Barça no será como el del Bayern, en el que cayeron con claridad: Cuando jugamos en Múnich no estábamos en nuestro mejor momento. Fue un baño de realidad. Haremos algunos cambios, pero tenemos que ser nosotros. Estamos motivados. Tenemos que jugar con la cabeza fría, el Barça no debe confiarse".

Joaquin Seys

Junto al entrenador del Brujas, ha comparecido en rueda de prensa Joaquin Seys, el lateral izquierdo belga que deberá parar a Lamine Yamal. "Es un gran jugador. Obviamente sé que es difícil y que tiene una calidad enorme. Pero es un trabajo de todo el equipo; y luego ser yo mismo y dar la mejor versión de mí. Es una gran prueba para mí. Me gusta que jueguen con el mejor equipo posible", ha dicho sobre el de Rocafonda.