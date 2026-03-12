¿Hay voto por correo en las elecciones del FC Barcelona 2026? Así está la situación de los socios fuera de Catalunya

El FC Barcelona vive uno de los momentos más importantes de su historia reciente. Este domingo 15 de marzo se celebran las elecciones presidenciales al club azulgrana, donde Joan Laporta y Víctor Font se disputarán ser el máximo mandatario de la entidad. En total, 114.504 socios de todo el mundo tienen derecho a voto durante los comicios, aunque no todos podrán hacerlo por temas logísticos.

El censo para las elecciones del FC Barcelona es universal; todos los socios mayores de edad con antigüedad mínima de un año pueden votar. Votar es sencillo, aunque solamente se podrá hacer en una de las cinco sedes que ha habilitado el club para estos comicios: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y una última en Andorra la Vella.

De esta manera, los socios interesados en ejercer el derecho a voto deberán llevar sus respectivos carnets al sitio indicado para votar en los distintos recintos.

Joan Laporta y Víctor Font durante el debate electoral en 'Rac1' / GORKA URRESOLA

Solamente se podrá votar de manera presencial, es decir, no existe el voto por correo en las elecciones del FC Barcelona. Como informa el club azulgrana, dicho procedimiento se habilitó de manera excepcional en las elecciones de 2021 debido a la pandemia de la covid-19, así que ahora con la recuperación de la normalidad a nivel global, el voto por correo desaparece.

De esta manera, los socios que quieran ejercer su derecho a voto solamente lo podrán hacer en una de las cinco sedes habilitadas para ello. No se podrá votar en ningún otro recinto y el voto será único, personal e intransferible.

Se trata de una medida razonablemente criticada por muchos de los socios azulgranas estos últimos meses, que iniciaron una recogida de firmas para poder implementar en los estatutos la introducción del voto por correo para poder llegar a la totalidad de los 114.504 de los que se compone el censo.

Sin embargo, las quejas no tuvieron su efecto, y solamente se podrá votar de manera presencial en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona este 2026.