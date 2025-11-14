Ya hay una vía de salida para Ter Stegen en el mes de enero

Se acerca el mercado de enero y el Barça y Ter Stegen deberán encontrar una solución a su situación. El portero alemán ha entrado en la recta final de su recuperación y en diciembre ya estará listo para jugar, pero la apuesta del club blaugrana por Joan García sigue siendo inamovible, por lo que se le volverán a abrir las puertas a Ter Stegen. El alemán, por ahora, no ha escuchado ofertas aunque sabe que hay clubs muy interesados en conseguir su cesión. Uno de ellos es el Besiktas, quien ha contactado ya con el Barça y con el entorno del portero para intentar convencerle y en las próximas semanas podrían llegar más ofertas en firme.

El dilema de Ter Stegen es claro: o quedarse en el Barça asumiendo su situación pero sin prácticamente opciones de jugar o buscar una solución en forma de cesión o traspaso que le permita reivindicarse y poder ir al Mundial con Alemania. Lo que tiene claro el portero es que hay un contrato firmado con el Barça hasta el 30 de junio del 2028 y que se debe respetar. A partir de ahí, las dos partes deberán hablar para intentar encontrar una situación consensuada. Y lo que parece claro es que Ter Stegen no desea renunciar a ese contrato por lo que, difícilmente, se dará un traspaso en este mercado de enero.

'Fanatik' explica que el Besiktas necesita un portero de nivel y va a intentar el préstamo de Ter Stegen, un portero al que ya sondeó en verano de forma estéril porque el alemán no llegó ni a contemplar la opción de iniciar una negociación. En Turquía asumirían la parte de su salario y le darían la titularidad de forma indiscutible hasta finales de temporada, con la posibilidad de participar también en la Europa League, competición en la que está inmerso el equipo turco.

La vía del Besiktas está encima de la mesa, pero podría no ser la más apetecible para el portero alemán en las próximas semanas. Algunos equipos de la Premier League, como el Manchester United, se han informado y el Mónaco también sigue interesado. Por ahora, el alemán y su entorno están a la expectativa y sin soltar prenda de lo que vayan a decidir, mientras que en el Barça le van a dar total libertad de movimientos y le ayudarán en el caso de que decida salir.

Lo que es evidente es que Barça y Ter Stegen mantendrán una cumbre cuando tenga el alta médica. Por ahora, los esfuerzos del alemán se han centrado en su recuperación y cuando esté listo podría dar el paso de hablar con el club blaugrana de forma tranquila y sincera. Hay mucho en juego para todas las partes, pero a día de hoy no se ha dado ningún paso para negociar su marcha. Y es que Ter Stegen sigue pensando que, deportivamente, puede optar a la tiularidad en el equipo blaugrana. De hecho, la lesión de Joan García ha creado muchos problemas al equipo y Szczesny, segundo portero, ha encajado muchos goles.