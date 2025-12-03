Ya hay sanción para Marcus Sorg y De la Fuente

Marcus Sorg, segundo entrenador del FC Barcelona, y José Ramón De la Fuente, entrenador de porteros fueron expulsados el pasado sábado en el partido contra el Alavés. Ambos no estuvieron en el banquillo este martes ante el Atlético de Madrid y tampoco lo estarán el sábado en La Cartuja frente al Betis, pues han sido sancionados con dos partidos de suspensión por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol.

Miguel Ángel Ortiz Arias, árbitro del partido contra el Alavés, reflejó en el acta del encuentro que De la Fuente vio la tarjeta roja en el minuto 65 por "protestar airadamente desde su área técnica al árbitro asistente nº 1 una de las decisiones tomadas durante el transcurso del encuentro." Sorg fue expulsado en el último del choque por "salir de su banquillo realizando gestos y protestando al árbitro una de las decisiones tomadas durante el encuentro".

Tanto Sorg como De la Fuente han sido sancionados con dos partidos en virtud al artículo 127 del Código Disciplinario de la Federación Española, que dice lo siguiente: "Protestar al/a la árbitro/as principal, a los/as asistentes/as o al/la cuarto/a árbitro/a, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Según explicó Hansi Flick en rueda de prensa el pasado lunes, la tarjeta roja que vio quien es su mano derecha, Marcus Sorg, provocó una discusión entre ambos y la posterior imagen del entrenador alemán en el banquillo con signos de frustración.