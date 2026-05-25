"Hay una posibilidad de que Rashford regrese al Manchester United"

El futuro de Marcus Rashford sigue sin solventarse. El Barça apuesta por retenerle, pero la operación es complicada desde el punto de vista económico a pesar de que Rashford va a poner todo de su parte para quedarse. Desde Inglaterra no descartan el regreso del internacional inglés al United y el exayudante de Alex Ferguson, René Meulensteen, afirma que pueden suceder cosas en los próximos días: "Hay una posibilidad de que Marcus Rashford regrese porque Michael Carrick lo conoce", aseguró en 'Boyle Sports'.

Meulensteen aseguró que Rashford es un futbolista formado en la casa y que, a pesar de los problemas que ha tenido con algunos entrenadores y con parte del club, la situación puede reconducirse: "Como él conoce a Michael y Michael lo conoce a él, creo que sin duda es una buena conversación que deberían tener. Y claro, todo depende de cuáles sean las expectativas de ambas partes".

El exayudante de Ferguson también reconoció que las cesiones le han ido bien a Rashford para convertirle en mejor profesional: "Quizás le haya venido bien alejarse un tiempo, simplemente para observar la situación y mirar al Manchester United desde fuera. Porque también le habrá dado la oportunidad de darse cuenta de lo mucho que significa realmente el Manchester United para él".

El actual técnico del United, Carrick, que jugó brevemente junto a Rashford antes de su retirada, se ha hecho cargo desde entonces de su antiguo equipo. Y tras haber revitalizado a numerosas estrellas en Old Trafford, devolverle a Rashford su antiguo esplendor con la camiseta roja supondría un nuevo logro para su palmarés. Y parece que quiere intentarlo siempre que el futbolista acceda a regresar, algo que parece improbable porque su deseo es continuar en el club blaugrana. Lo que sí queda claro es que el United no facilitará las cosas y exigirá cobrar los 30 millones de euros de la opción de compra si quiere seguir en Barcelona.