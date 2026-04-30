¡Ya hay oferta de la Juventus a Lewandowski!

Es una de las decisiones que puede marcar la planificación deportiva del Barça para la próxima temporada. Robert Lewandowski debe decidir en las próximas semanas si acepta la propuesta de renovación del club blaugrana o si decide finiquitar su ciclo en el Camp Nou para seguir su carrera deportiva en otra Liga. El delantero polaco y su entorno están escuchando a varios clubs y la Juventus habría presentado ya una primera oferta oficial para convencer al goleador. Según 'Tuttosport', las conversaciones van por buen camino y hay optimismo de cara a llegar a un acuerdo durante el mes de mayo.

La propuesta de la Juventus sería, finalmente, de una sola temporada y con un salario neto de seis millones de euros más bonus. Se realizó durante el encuentro que mantuvieron el agente del jugador, Pini Zahavi, con el director general del club, Daniel Comolli. La oferta sería prácticamente definitiva aunque se deberían pulir algunos detalles en un próximo encuentro programado para el mes de mayo. La opción de tener una nueva reunión hace albergar esperanzas al club italiano, que ahora sí ve posible que Lewandowski decida salir del Barça a partir de junio.

La apuesta de la Juve por Lewandowski es total y por eso han paralizado las negociaciones de renovación por Vlahovic, delantero que termina contrato a finales de temporada y cuyo futuro aún sigue en el aire tras un año lastrado por las lesiones. Lewandowski es el objetivo número uno de la Juve en la posición de delantero centro y el polaco tendría garantizada la titularidad en un equipo que tiene todas las opciones para clasificarse a la próxima edición de la Champions. Esa condición es indispensable para que el fichaje se pudiera cerrar.

Lewandowski maneja una propuesta a la baja del Barça con unas cifras similares a las que ha presentado la Juventus, pero en este caso, del delantero tendría un rol secundario en la plantilla, por lo que no partiría como titular. El jugador polaco se siente a gusto en Barcelona, pero desea competir al máximo nivel y no le han gustado las últimas suplencias en partidos importantes, por lo que podría decantarse por salir.

En el Barça esperan su decisión para tomar algunas decisiones de futuro. La marcha del polaco liberaría una cifra muy importante de la masa salarial del primer equipo y podría facilitar la incorporación de los fichajes deseados de cara a la próxima temporada.