FC BARCELONA
Ya hay horario para el Valencia-Barça: LaLiga fija la visita a Mestalla
El club blaugrana se enfrentará al conjunto 'che' el domingo 6 de septiembre a las 16:15 horas, en la Jornada 4 de LaLiga EA Sports
El FC Barcelona ya conoce cuándo disputará uno de sus primeros compromisos de máxima exigencia en LaLiga EA Sports. LaLiga ha hecho oficiales este lunes los horarios de la cuarta jornada del campeonato y el conjunto de Hansi Flick visitará al Valencia en Mestalla el próximo domingo 6 de septiembre a las 16:15 horas.
Será uno de los encuentros más atractivos de la jornada y supondrá el primer gran examen del Barça lejos de casa en este arranque de competición.
Un inicio de Liga condicionado por el calendario
El calendario del Barça en este comienzo de temporada presenta varias particularidades. El estreno liguero frente al Athletic Club en San Mamés fue aplazado al 27 de agosto para permitir un mayor descanso a los internacionales tras el Mundial de 2026, por lo que el debut oficial de los de Flick en LaLiga llegará en la segunda jornada frente al Elche el 23 de agosto.
Posteriormente, el conjunto blaugrana visitará Vallecas para medirse al Rayo Vallecano el 31 de agosto y, apenas una semana después, afrontará su desplazamiento a Mestalla. Un calendario exigente que servirá para medir el nivel competitivo del equipo en las primeras semanas de la temporada.
La pretemporada entra en su fase decisiva
Mientras ya conoce el calendario de las primeras jornadas, el Barça continúa con su preparación. El equipo ha finalizado su concentración en St. George's Park, en Inglaterra, donde ha disputado un amistoso ante el Birmingham City, ha completado varias sesiones de trabajo y un partidillo de entrenamiento después de la cancelación del encuentro previsto frente al Preston North End.
Antes del estreno liguero, los de Hansi Flick todavía afrontarán dos compromisos importantes. El primero será el triangular de Udine, el próximo 8 de agosto, frente a Udinese y Nottingham Forest. Posteriormente llegará el tradicional Trofeo Joan Gamper, el 19 de agosto, con el Al Ahly como rival.
Los otros partidos destacados de la jornada
La cuarta jornada también dejará otros enfrentamientos de gran nivel. El Real Betis-Real Madrid abrirá la fecha el viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas, mientras que el Athletic Club-Atlético de Madrid se disputará el sábado 5 de septiembre a las 16:15 horas.
Con los horarios ya confirmados, el Barça ya puede marcar en rojo una de las citas más importantes de este inicio de Liga. Mestalla será el escenario de un duelo que siempre exige la mejor versión del conjunto blaugrana y que puede empezar a marcar el rumbo de la temporada.
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