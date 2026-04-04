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FC BARCELONA

Ya hay horario del Getafe-Barça de la Jornada 32 de Liga EA Sports

Ya se conoce cuándo se disputarán los 10 partidos de la máxima categoría en el fin de semana del 24-27 de abril

El delantero del Barcelona Ferran Torres (d) celebra tras anotar el segundo gol del equipo durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan FC Barcelona y Getafe CF este domingo en el Estadi Johan Cruyff. EFE//Alejandro Garcia. (Barcelona) (Getafe)

El delantero del Barcelona Ferran Torres (d) celebra tras anotar el segundo gol del equipo durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan FC Barcelona y Getafe CF este domingo en el Estadi Johan Cruyff. EFE//Alejandro Garcia. (Barcelona) (Getafe) / Alejandro Garcia / EFE

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

La 32ª jornada del campeonato español de Primera División llega con un menú de duelos claves para los objetivos de los equipos a falta de apenas seis jornadas para el final de la temporada.

El calendario completo incluye enfrentamientos con implicaciones directas tanto en la lucha por la parte alta como en la pelea por las plazas europeas y por la permanencia.

Duelo atípico en el Villamarín

Cada uno de estos compromisos llega en un momento crucial de la temporada. El Real Betis recibe a un Real Madrid que sigue peleando por el título, mientras que el Getafe se enfrenta al FC Barcelona en un duelo que puede condensar emoción y espectáculo, con el conjunto catalán intentando consolidar su posición en la cima de la tabla.

Flick recupera a Kounde y Balde

Flick recupera a Kounde y Balde / Dani Barbeito

El Getafe de Bordalás ya ha demostrado ser un hueso muy duro de roer. No hay que olvidar la victoria reciente sobre el Real Madrid. Y ha logrado el técnico alicantino revertir su situación y mirar hacia Europa, una vez el descenso está ya garantizado.

El duelo entre los madrileños y los de Flick será sábado en la hora de la siesta (16:15). Y puede ser determinante en la lucha por el título del equipo azulgrana.

Partidos de la Jornada 32:

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  • Rayo-Real Sociedad (26/04, 14:00)
  • Oviedo-Elche (26/04, 16:15)
  • Osasuna-Sevilla (26/04, 18:30)
  • Villarreal-Celta (26/04, 21:00)
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