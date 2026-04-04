Ya hay horario del Getafe-Barça de la Jornada 32 de Liga EA Sports

La 32ª jornada del campeonato español de Primera División llega con un menú de duelos claves para los objetivos de los equipos a falta de apenas seis jornadas para el final de la temporada.

El calendario completo incluye enfrentamientos con implicaciones directas tanto en la lucha por la parte alta como en la pelea por las plazas europeas y por la permanencia.

Duelo atípico en el Villamarín

Cada uno de estos compromisos llega en un momento crucial de la temporada. El Real Betis recibe a un Real Madrid que sigue peleando por el título, mientras que el Getafe se enfrenta al FC Barcelona en un duelo que puede condensar emoción y espectáculo, con el conjunto catalán intentando consolidar su posición en la cima de la tabla.

Flick recupera a Kounde y Balde / Dani Barbeito

El Getafe de Bordalás ya ha demostrado ser un hueso muy duro de roer. No hay que olvidar la victoria reciente sobre el Real Madrid. Y ha logrado el técnico alicantino revertir su situación y mirar hacia Europa, una vez el descenso está ya garantizado.

El duelo entre los madrileños y los de Flick será sábado en la hora de la siesta (16:15). Y puede ser determinante en la lucha por el título del equipo azulgrana.

Partidos de la Jornada 32: