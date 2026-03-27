"Hay gente a la que no le gusta ver a Lamine en la selección": Nos colamos en el rodaje de 'La Roja', la nueva película de Marcel Barrena tras 'El 47'

El director Marcel Barrena (44 años, Barcelona) asiste en un segundo plano al rodaje de una escena. Los actores recrean una acción de bateo de cricket, en la que Barrena delega en los profesionales. Lo hacen en el Estadi dels Alumnes Obrers de Vilanova, donde también están los tres actores más conocidos de la película mirando de reojo: Paco Leon, Carolina Yuste y Óscar de la Fuente. El motivo del rodaje es la próxima película de Barrena, que tras lograr cinco Goyas con 'El 47', prepara una película donde el deporte es la excusa para hablar de cómo el racismo atraviesa a la sociedad.

¿De dónde nace la idea de la película?

Marcel Barrena: Yo ya venía de recibir ciertos comentarios relacionados con el fascismo tras mis anteriores películas, Mediterráneo y El 47. Un día, leyendo la prensa deportiva —porque me gustan mucho los deportes— vi que la selección española de cricket, que ni siquiera sabía que existía, había quedado tercera de Europa en su primera competición oficial. Me pareció interesante, pero lo que realmente me llamó la atención fue ver el vídeo del himno: todos los jugadores eran de origen asiático, de Pakistán, Bangladesh e India. Pensé que ahí había una historia. Y al leer los comentarios de la noticia, muchos eran racistas. Ahí lo tuve claro: había otra buena historia. De ahí nace el título La Roja, que es irónico en muchos sentidos. Yo soy catalán y hago una película sobre la selección española, pero en realidad no es una película sobre la selección, sino un altavoz contra todo esto. Habla de que la ignorancia es el motor del racismo y del fascismo.

Paco Leon y Carolina Yuste, durante el rodaje / Valentí Enrich / SPO

¿Qué os interesó del proyecto y de vuestros personajes para decidiros a participar?

Paco León: A mí un poco todo. La idea me parecía muy pertinente. Marcel venía de un gran éxito con El 47, que nos encantó a todos, y trabajar con Carolina y Óscar, a quienes tenía muchas ganas, terminó de convencerme.

Carolina Yuste: A mí, cuando Marcel me llamó y me contó la historia, me fascinó. Era una historia desconocida para mí, pero sí recordaba la cantidad de comentarios racistas cuando se publicó la noticia. Me interesó mucho que Marcel, que siempre tiene esa mirada sobre lo que sucede, quisiera contar esto. Y además, con este elenco, me apetecía formar parte de una reivindicación desde un lugar muy bonito. Sus películas siempre te dejan un poso especial.

Se viraliza el video de la selección española de cricket. ¡Opina tú mismo! / @Rincon_Deporte

¿Qué significa el título La Roja?

Marcel Barrena: La Roja es un título totalmente buscado, totalmente irónico, y creo que muy adecuado. El espejo del fútbol es súper actual y muy simbólico: el mejor jugador de la selección española y del Barça es un chico cuyo origen familiar no es de aquí, y que, incluso hoy, habiendo demostrado que es uno de los mejores del mundo, todavía hay gente a la que no le gusta que forme parte de la selección. Y eso es precisamente lo que me llevó a hacer esta película.

Los actores atendieron a los medios tras grabar algunas escenas / Valentí Enrich / SPO

En el caso de Lamine Yamal, ¿te parece que en la mirada que se tiene sobre él y en las críticas que recibe todavía existe un sesgo racista?

Marcel Barrena: Sí, eso pasa. Somos un país donde estas cosas todavía ocurren, donde arrastramos el machismo y el racismo. Venimos de donde venimos y eso sigue ahí. Y en Cataluña también está presente. Y no solo con el racismo o el machismo, sino también con el idioma. Existe esa tensión entre la gente que habla catalán y la que habla castellano, y lo recibimos por todos lados. Yo, como catalanohablante y como persona que educa a sus hijos en catalán, muchas veces me siento atacado por hacerlo. Y si hago una película en castellano, también me siento atacado por tener la opción de hacerla en castellano. Así que es algo intrínseco a nuestra sociedad, sea cual sea el idioma. Un idioma nunca es una ideología. Es cierto que, cuando una lengua es minoritaria como el catalán, creo que hay que defenderla con todo. Pero el idioma en sí no tiene ideología: lo que sí la tiene es el racismo o el fascismo. Y el racismo y el fascismo están por encima del idioma en el que se expresan; son ideas, no lenguas. Y ese es también uno de los mensajes de esta película, que está rodada en castellano, hindi, malayo, inglés y catalán. En fin, espero que nos ayudéis a que la gente, especialmente en Cataluña, entienda qué significa La Roja: no es una apología de ninguna bandera ni de ningún símbolo, sino quizá el país que nos gustaría que algún día fuera.

El director Marcel Barrena, durante el rodaje de La Roja / Valentí Enrich / SPO

¿Qué mensaje principal transmite la película?

Marcel Barrena: Que la mezcla de culturas, lenguas y experiencias nos hace mejores. Hay una frase en la película que lo resume: “No es fácil, pero con ellos somos mejores”. De eso va la película.

¿Creéis que el racismo ha empeorado en los últimos años?

Leon y Yuste: Sí, lamentablemente sí. No ha mejorado. Por eso es importante contar historias así. Muchas veces el racismo nace del desconocimiento: cuando conoces, odias menos y tienes menos miedo.

Aprovechando que es una película de deporte, ¿Cuál es vuestro favorito?

Marcel Barrena: Es una película de deportes, pero el cricket es una excusa, como el striptease en The Full Monty o el Arca de la Alianza en Indiana Jones. Sirve para hablar de integración y diversidad. A mí lo que más feliz me hace es jugar al fútbol los lunes. Y mis mejores recuerdos son el gol de Koeman y el de Sergi Roberto.

¿Qué momento deportivo recordáis como especialmente emocionante?

Paco León: Todos recordamos los triunfos de 'La Roja' de fútbol, los Mundiales… Ese orgullo colectivo. Pero también echo de menos que se celebren igual los logros del cine. No sentimos lo mismo cuando ganamos un Oscar o un premio en Berlín o Venecia [risas].

Carolina Yuste: También fue muy emocionante cuando ganó la selección femenina. Y creo que deberíamos celebrar más en conjunto y menos individualmente.

Óscar de la Fuente: Además, se visibilizan mucho los deportes más populares, pero hay otros con muchísimo sacrificio que no reciben atención.

El actor Atul Vijayakumar, protagonista de la película 'La Roja', junto a Óscar de la Fuente, Paco León y Carolina Yuste / Valentí Enrich / SPO

¿Cómo ha sido trabajar con personas que no son actores profesionales?

Marcel Barrena: Ha sido muy fácil. Me gusta trabajar con gente real. En 100 metros trabajé con atletas reales, en Mediterráneo con refugiados reales, en El 47 con vecinos reales. Aquí tenía que ser igual. Además, ellos llevan el cricket en la sangre. Para ellos es casi una religión. Muchos son jugadores reales de ligas catalanas y de la selección. Ha sido todo muy natural.

Paco León: Maravilloso. Algunos incluso actúan mejor que nosotros (risas).

Carolina Yuste: El protagonista es una persona fascinante. Trabajar con gente no profesional aporta una verdad muy especial, como cuando trabajas con niños: te obliga a adaptarte a su naturalidad.

Óscar de la Fuente: Además, en el futuro habrá más diversidad en el sector y será más fácil encontrar estos perfiles.

Paco León, en primer plano, y Carolina Yuste / Valentí Enrich / SPO

¿Hay crítica a la falta de apoyo a deportes minoritarios?

Marcel Barrena: Sí, constantemente. Entrenan online, no tienen dinero, se cosen ellos mismos los escudos, entrenan en la playa… Es la realidad.

¿Cómo elegiste el reparto principal?

Marcel Barrena: Pienso siempre en quién es mejor para cada papel. Tuve la suerte de poder contar con actores como Carolina Yuste y Paco León. Con actores así todo es más fácil.

¿Y el resto del casting?

Marcel Barrera: Fue street casting. Buscamos actores dentro de las comunidades india, pakistaní y bangladesí. Hay historias preciosas, como la de un chico que quería ser actor en Hollywood, no lo consiguió, iba a volver a su país y en el último momento encontró este casting… y acabó en la película.

El director Marcel Barrena preparando una escena de la película / Valentí Enrich / SPO

¿La historia está basada en hechos reales?

Marcel Barrena: Sí, aunque con ficción. Está inspirada en historias reales de jugadores, muchos de los cuales aparecen en la película. Hay una mezcla entre realidad y ficción, pero siempre desde el respeto.

¿Veremos a España en los Juegos Olímpicos?

Marcel Barrena: El cricket será olímpico en Los Ángeles. Puede que España aún no llegue, pero en el futuro sí. Y cuando ganen, se celebrará como una medalla de España… pero veremos si todos celebran quién hay detrás de ese logro.