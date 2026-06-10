Ya hay fecha para el Trofeo Joan Gamper del Barça

El FC Barcelona continúa definiendo, sin prisa pero sin pausa, la pretemporada 2026/27. Tras anunciar a finales de la semana pasada que el proyecto 3.0 de Hansi Flick en el club blaugrana arrancará el próximo 13 de julio con las tradicionales pruebas médicas y físicas y confirmar que el equipo iniciará los entrenamientos en la Ciutat Esportiva y hará un 'stage' en St George's Park del 27 de julio al 3 de agosto, llegan nuevas informaciones sobre la hoja de ruta culé para preparar el próximo curso.

Según ha informado 'RAC 1', el Barça disputará el Trofeo Joan Gamper el miércoles 19 de agosto. El club ya ha cerrado la fecha del partido de presentación ante la afición, pero aún no ha fijado ningún rival. El Ajax de Míchel era el equipo con más posibilidades, pero no podrá ser por cuestiones de calendario. Cabe remarcar que, a esas alturas, la mayoría de competiciones europeas habrán arrancado ya o estarán a punto de hacerlo.

De hecho, el inicio de la Liga española está previsto para el fin de semana anterior, el del 15 y 16 de agosto, aunque Javier Tebas ya explicó que los partidos de los equipos que tengan algún futbolista que llegue al menos a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se aplazarán unos diez días y se disputarán entre la segunda y la tercera cita de la competición. El Barça, con 16 representantes en la edición de la Copa del Mundo, tiene muchas posibilidades de empezar más tarde el torneo doméstico.

El Gamper del 19 de agosto será la última prueba para los de Hansi Flick antes del comienzo de la temporada oficial. Veremos si la junta directiva de Joan Laporta, que tomará posesión el 1 de julio, logra un rival de máxima exigencia... y si decide celebrar el encuentro en el Spotify Camp Nou tras tres ediciones sin hacerlo o vuelve a optar por el Johan Cruyff o Montjuïc para avanzar con las obras de remodelación del Estadi.

Los posibles rivales

Tal como explicamos en SPORT, el Ajax ya no podrá participar en el tradicional torneo azulgrana debido a que tiene que disputar la fase previa de competiciones europeas en esas fechas. El RB Leipzig, otro de los candidatos, también quedó fuera de la ecuación por problemas de calendario, ya que sus compromisos de pretemporada hacían inviable encajar el partido.

Con estos dos descartes, el Barça mantiene cuatro alternativas para encontrar rival para el Gamper. Los equipos que están sobre la mesa son la Roma, el Borussia Dortmund, el Nápoles y el Cruz Azul mexicano. Son las cuatro opciones que maneja actualmente la entidad azulgrana, aunque todavía no existe una decisión definitiva y las conversaciones continúan abiertas con los clubes en estos momentos.