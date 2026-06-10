Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezLamine YamalJulián Álvarez BarçaBarça - La Laguna TenerifeIslandia - EspañaArgentina - IslandiaHéctor FortEtapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026AyusoMercado de fichajesNoticias BarçaCuándo juega EspañaMéxico - SudáfricaInauguración Mundial 2026Cuándo pelea TopuriaSinnerIker CasillasTopuriaJuanma CastañoSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Ya hay fecha para el Trofeo Joan Gamper del Barça

El equipo de Hansi Flick se presentará ante su afición con la Liga empezada... aunque lo más normal es que los blaugrana aún no hayan debutado

La plantilla del Barça en el Trofeu Joan Gamper

La plantilla del Barça en el Trofeu Joan Gamper / Dani Barbeito

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jordi Carné

Jordi Carné

El FC Barcelona continúa definiendo, sin prisa pero sin pausa, la pretemporada 2026/27. Tras anunciar a finales de la semana pasada que el proyecto 3.0 de Hansi Flick en el club blaugrana arrancará el próximo 13 de julio con las tradicionales pruebas médicas y físicas y confirmar que el equipo iniciará los entrenamientos en la Ciutat Esportiva y hará un 'stage' en St George's Park del 27 de julio al 3 de agosto, llegan nuevas informaciones sobre la hoja de ruta culé para preparar el próximo curso.

Según ha informado 'RAC 1', el Barça disputará el Trofeo Joan Gamper el miércoles 19 de agosto. El club ya ha cerrado la fecha del partido de presentación ante la afición, pero aún no ha fijado ningún rival. El Ajax de Míchel era el equipo con más posibilidades, pero no podrá ser por cuestiones de calendario. Cabe remarcar que, a esas alturas, la mayoría de competiciones europeas habrán arrancado ya o estarán a punto de hacerlo.

De hecho, el inicio de la Liga española está previsto para el fin de semana anterior, el del 15 y 16 de agosto, aunque Javier Tebas ya explicó que los partidos de los equipos que tengan algún futbolista que llegue al menos a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se aplazarán unos diez días y se disputarán entre la segunda y la tercera cita de la competición. El Barça, con 16 representantes en la edición de la Copa del Mundo, tiene muchas posibilidades de empezar más tarde el torneo doméstico.

El Gamper del 19 de agosto será la última prueba para los de Hansi Flick antes del comienzo de la temporada oficial. Veremos si la junta directiva de Joan Laporta, que tomará posesión el 1 de julio, logra un rival de máxima exigencia... y si decide celebrar el encuentro en el Spotify Camp Nou tras tres ediciones sin hacerlo o vuelve a optar por el Johan Cruyff o Montjuïc para avanzar con las obras de remodelación del Estadi.

Los posibles rivales

Tal como explicamos en SPORT, el Ajax ya no podrá participar en el tradicional torneo azulgrana debido a que tiene que disputar la fase previa de competiciones europeas en esas fechas. El RB Leipzig, otro de los candidatos, también quedó fuera de la ecuación por problemas de calendario, ya que sus compromisos de pretemporada hacían inviable encajar el partido.

Noticias relacionadas y más

Con estos dos descartes, el Barça mantiene cuatro alternativas para encontrar rival para el Gamper. Los equipos que están sobre la mesa son la Roma, el Borussia Dortmund, el Nápoles y el Cruz Azul mexicano. Son las cuatro opciones que maneja actualmente la entidad azulgrana, aunque todavía no existe una decisión definitiva y las conversaciones continúan abiertas con los clubes en estos momentos.

TEMAS

Añádenos en Google