¡Ya hay fecha para la salida oficial de Ansu del Barça!

Ansu Fati ya es historia en el Barça. El joven delantero ha firmado todos los documentos y pasado revisión médica para convertirse en nuevo jugador del Mónaco por una temporada en calidad de cedido. Todos los trámites están superados y el acuerdo es total, por lo que solo se está a la espera de la oficialidad. Según el periodista Fabrizio Romano, el anuncio se hará el próximo martes 1 de julio por parte de los dos clubs.

No ha sido una negociación sencilla ya que el Barça deseaba ahorrarse la totalidad de la ficha, algo que finalmente no ha sido posible aunque el Mónaco se hará cargo de un 60 por ciento del salario del jugador, que percibe unos 12 millones de euros brutos por temporada. El club blaugrana apretó para que las cifras fueran mejores o, incluso, para que el jugador renunciara a parte de sus emolumentos pero no fue posible.

Ansu aceptó salir cuando el club le comunicó que no iba a tener minutos la próxima temporada. Este pasado curso ya lo pasó muy mal ya que prácticamente no jugó nada desde el mes de diciembre y tenía claro que Hansi Flick no contaba con él. Eso sí, Ansu pidió elegir destino y se centró solamente en la oferta del Mónaco obligando al Barça a cerrar el acuerdo.

Se va cedido por una temporada, con una opción de compra de unos 11 millones de euros. Parece que el Barça, finalmente, no tendría opción de recompra pero sí mantendría una gran parte de sus derechos económicos si saliera vendido del Mónaco en el futuro. Si le va bien en la Ligue1, parece difícil que pueda retornar al Barça.

De hecho, Ansu ya tiene claro que con los movimientos que está realizando el Barça en este mercado, su futuro está muy negro como blaugrana. Va a llegar Nico Williams en su posición y todo indica que no volverá a vestir de blaugrana. Tiene contrato hasta el 2028 pero en el Barça no se confía en el él.

Su salida también propiciará otro movimiento estratégico. Ansu dejará libre el dorsal '10', que irá a parar a manos de Lamine Yamal. Todo se anunciará en el acto previsto para la renovación del crack blaugrana a mediados de julio cuando cumpla los 18 años.