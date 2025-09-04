Ya hay fecha y hora para el segundo partido del Barça en casa

Mucho se hablado en las últimas semanas sobre el primer partido de la temporada del FC Barcelona como local. LaLiga aceptó la petición del club blaugrana de jugar las tres jornadas a domicilio y, tras el parón de selecciones, el equipo de Hansi Flick recibirá en la cuarta cita del campeonato al Valencia el domingo 14 de septiembre a las 21.00 horas en un estadio todavía por definir.

La entidad culé apura las opciones para que el Spotify Camp Nou sea el escenario del encuentro, pero tiene reservado el Estadi Johan Cruyff como alternativa, pues el Olímpic Lluís Companys de Montjuïc no está disponible por el concierto de Post Malone de dos días antes.

Este jueves, LaLiga ha publicado los horarios de la quinta jornada de la Primera División 2025/26, en la que el Barça repetirá como local. En este con el Getafe de José Bordalás como rival. El cuadro azulón viajará a Barcelona el domingo 21 de septiembre a las 21.00 horas. Este partido sí que podrá ser albergado por Montjuïc en caso de que las obras del Spotify Camp Nou no hayan finalizado o recibido todas las licencias pertinentes.

En esa misma jornada, el RCD Espanyol visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (sábado 20 de septiembre a las 16.15 horas) y el Atlético de Madrid se enfrentará al RCD Mallorca en Son Moix (domingo 21 de septiembre a las 21.00 horas). Veremos si el Girona de Míchel, que juga en casa ante el Levante (sábado 20 de septiembre) ya ha abandonado las últimas plazas de la clasificación y, sobre todo, ha mejorado las sensaciones mostradas en las primeras semanas de competición.