Ya hay fecha para los clásicos: estos días habrá Barça - Real Madrid

El calendario ya está marcado en rojo con las fechas de los dos clásicos entre Barça y Real Madrid de LaLiga EA Sports de la próxima temporada. Los dos gigantes volverán a verse las caras en dos duelos marcados por el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu, un fichaje de Florentino que devuelve la máxima rivalidad al fútbol español y añade un componente especial a unos enfrentamientos que servirán para medir las fuerzas de dos proyectos con dinámicas muy distintas.

Las fechas oficiales de LaLiga, que se ha dado a conocer este martes, en las que se disputarán los dos grandes duelos del campeonato son en las jornadas10 y 35. El primero tendrá lugar el fin de semana del 25 de octubre, con el Santiago Bernabéu como escenario, mientras que el de la segunda vuelta se jugará el 9 de mayo en el Spotify Camp Nou, en la fase final del campeonato.

Clásico, territorio Flick

En clave blaugrana, el equipo de Hansi Flick ha convertido los clásicos en territorio culé durante las dos últimas temporadas tanto en la Supercopa de España como en LaLiga. Desde la llegada del técnico alemán, el Barça ha dominado claramente los enfrentamientos directos y ha firmado seis victorias en los siete enfrentamientos frente al Madrid, con un balance demoledor de 22 goles a favor y 11 en contra, unas cifras que reflejan la superioridad mostrada tanto en el juego como en los resultados.

Imagen del último Clásico entre Barça y Real Madrid / Valentí Enrich / SPO

Más allá de los marcadores, el dominio también se ha trasladado al palmarés. Mientras el Barça ha levantado los cinco títulos estatales (dos Ligas, dos Supercopas y una Copa del Rey) disputados durante este ciclo de dos temporadas en el que solo se ha escapado la Copa de la pasada edición, el conjunto blanco se ha quedado sin celebrar ningún trofeo de los grandes, más allá de la Supercopa de Europa e Intercontinental que eran herencia del año previo a la llegada de Flick.

Pedri y Vinicius Jr. durante 'El Clásico' en LaLiga / Europa Press

Ahora, sin embargo, el reto será diferente. Mourinho regresa al Santiago Bernabéu con la misión de cambiar una tendencia que preocupa en el madridismo pero sobre todo a Florentino Pérez, que ha recuperado al técnico portugués porque sabe lo que significa competir contra uno de los mejores, si no el mejor, Barça de la historia en partidos de máxima tensión y su llegada promete elevar todavía más el nivel competitivo de una rivalidad.

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Jugadores de Barça y Madrid en el clásico / EFE

En el Spotify Camp Nou son conscientes de que el nombre del entrenador blanco cambia el relato, pero no modifica la confianza del grupo que esta temporada pasada certificó de manera matemática el título de Liga con un triunfo emotivo en casa por 2-0 ante el máximo rival. Flick mantiene el bloque que ha llevado al equipo a dominar el fútbol español y considera que la mejor manera de responder al impacto mediático del regreso de Mourinho es hacerlo sobre el césped. Además, el objetivo del vestuario va mucho más allá de los blancos, y es que la gran deseada es la Champions League.