¡Ya hay fecha! La camiseta Barça x Olivia Rodrigo sale a la venta este 1 de mayo

El FC Barcelona y Spotify siguen fusionando fútbol y música a lo más alto. El club se ha decantado por que la superestrella del pop estadounidense Olivia Rodrigo sea la protagonista de la próxima camiseta de edición especial que lucirán los azulgranas en el Clásico frente al Real Madrid, el próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.

La joven cantante, una de las artistas más influyentes de su generación y ganadora de múltiples premios Grammy, reemplazará el logo habitual de Spotify por sus iniciales 'OR' en el frontal de la equipación. Se trata de una colaboración más dentro de la exitosa serie que ya ha contado con nombres de la talla de Rosalía, Drake, The Rolling Stones, Karol G, Ed Sheeran y otros grandes del panorama musical.

Olivia Rodrigo será la gran protagonista de El Clásico / SPORT

A la venta a partir del 1 de mayo

Según adelantó la cuenta especializada 'memorabilia1899' (conocida por sus filtraciones sobre las equipaciones culés) y ha podido confirmar SPORT, la camiseta especial se pondrá a la venta de forma oficial a partir de este viernes 1 de mayo. Se encontrará disponible en la Barça Official Store y de forma exclusiva en la Botiga Oficial del Camp Nou y en la tienda del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Por su parte, desde el sábado 2 de mayo se podrá adquirir en todas las tiendas oficiales del club.

De gira por Barcelona

Olivia Rodrigo ha anunciado este jueves que actuará precisamente los días 1 y 2 de mayo de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona como parte de su gira mundial 'Unraveled Tour'. La artista aprovechará la presencia en la Ciudad Condal para impulsar el lanzamiento y generar una mayor expectación entre los aficionados.

Como ha sucedido en las anteriores colaboraciones de este tipo, se espera que esta sea una edición estrictamente limitada. Todo apunta a que las unidades se agotarán rápidamente, tanto en las tiendas físicas como en la plataforma online, donde ya se habla de un precio superior a las anteriores (alrededor de los 400 euros).

Así será la camiseta de el clásico Barça - Madrid con Olivia Rodrigo / SPORT

Los culés que quieran hacerse con esta pieza de coleccionista deberán estar muy atentos desde primera hora de la mañana del viernes. Las ediciones especiales anteriores se han convertido en objetos de deseo y han volado en cuestión de minutos.

Una vez más, el FC Barcelona y Spotify logran unir dos mundos tan poderosos como el fútbol y la música global, creando un lanzamiento que ya está dando la vuelta al mundo y que promete hacer aún más especial el próximo Clásico.