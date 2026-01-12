No hay dudas con el rol de Szczesny

Era el 23 de septiembre cuando, en el partido entre Villarreal y FC Barcelona en el Estadio de La Cerámica, Ter Stegen se fracturaba el tendón rotuliano de su rodilla, por lo que estaría alejado de los terrenos de juego durante casi la totalidad de la 24-25. En ese contexto, la dirección deportiva decidió acudir al mercado y reforzarse con un jugador retirado, Wojciech Szczesny, ya que Iñaki Peña no había terminado de convencer en el anterior curso.

Sin embargo, los primeros meses no fueron sencillos para el polaco, pues el alicantino seguía siendo el titular y su rol parecía ser más el de meta suplente. No obstante, en la Supercopa de España de 2025 todo cambió para el portero, concretamente en las semifinales ante el Athletic Club, cuando Hansi Flick decidió optar por el ex Juventus en detrimento de Iñaki, decisión que ya se mantendría durante toda la segunda mitad de la temporada. Con 'Tek' en portería, el Barça ganó tres títulos, la propia Supercopa, Copa del Rey y LaLiga. Pese a ello, el margen de mejora bajo palos podía apreciarse, y se decidió incorporar a Joan Garcia. De esta manera, su rol a un año vista del momento que lo cambió todo vuelve a ser más secundario.

Wojciech Szczesny junto a Ter Stegen / EFE

Vuelta a la suplencia esta temporada

Tras la inversión de 25 millones por el portero del Espanyol en verano, quedaba claro que el de Sallent sería la primera opción para defender la portería este curso, pues su nivel así lo acreditaba. Eso sí, gracias a la lesión del ex del Espanyol ante el Oviedo, 'Tek' pudo volver a sentir que era titular, disputando nueve encuentros, seis de Liga y tres de Champions. Aun así, con la recuperación de Joan el polaco volvió a verse relegado al banquillo, rol que parece asumir sin quejas. De hecho, ante el Guadalajara en dieciseisavos de Copa del Rey. Hansi Flick se inclinó por Ter Stegen como portero inicial, después de que Szczesny pusiera de su parte para gestionar de la mejor manera la situación con el capitán.

La peculiar celebración de Szczesny tras ganar el título / Instagram Szczesny

Un año después de la Supercopa que cambió todo para el polaco, Wojciech Szczesny ganó su cuarto título como azulgrana, esta vez sin disputar ningún minuto, y lo celebró de una manera tan 'carismática' y peculiar como atesora su forma de ser, con una foto con el trofeo en la cabeza simulando un sombrero. Lo cierto es que, incluso si no participa sobre el césped, la importancia del guardameta en el vestuario está fuera de dudas, pues gracias a su carácter divertido es muy querido por sus compañeros. Además, su liderazgo también resulta un punto a favor a su presencia en la plantilla.