No hay días de fiesta en la Ciutat Esportiva

El Barça sonríe tras un prometedor inicio de temporada victoria en Son Moix (0-3) y Hansi Flick, fiel a su estilo, quiso premiar a los suyos con un día libre. Aun así, varios jugadores acudieron a las instalaciones de la Ciutat Esportiva para recuperar en el gimnasio. Dani Olmo, Szczęsny, Joan García, Oriol Romeu y Pedri acudieron a primera hora de la mañana a coger fuerzas, aunque no saltaron al césped. El propio Flick y su staff también aparecieron para planificar la temporada y ver a los jugadores presentes.

Pese a la presencia de estos cuatro futbolistas, los días de fiesta están para desconectar. Varios jugadores aprovechan para hacer viajes de desconexión antes de empezar una frenética temporada llena de desplazamientos y pocos días en casa. Lamine Yamal, que hizo un auténtico partidazo en Son Moix, fue visto en Mónaco junto a amigos disfrutando de unos días de desconexión, al igual que un pletórico Raphinha que eligió la Costa Brava para relajarse junto a su familia. Dos maneras distintas de cargar pilas para una temporada en la que ambos quieren seguir creciendo. El primero confirmando que no tiene un largo futuro en el Barça y el brasileño reafirmando que la temporada pasada no fue fruto de la casualidad sino de su incansable esfuerzo.

Flick, siempre pragmático

Eso sí, conviene recordar que Flick ya ha dejado claro en más de una ocasión que no le encanta ver a jugadores entrenando en días libres. Valora la entrega, pero insiste en que el descanso también es parte del trabajo. Lo importante, según el míster, es llegar con fuerzas al tramo final de temporada.

El equilibrio entre esfuerzo y desconexión marcará el camino de un Barça que ya ha dado su primer golpe liguero y que no quiere levantar el pie del acelerador. En Son Moix se vio un conjunto azulgrana reconocible en la primera mitad y que desconectó en la segunda al ver al Mallorca con nueve jugadores. Por ese motivo, el técnico alemán se mostró muy critico en rueda de prensa aunque es consciente que, con las incorporaciones que se han llevado a cabo este mercado de fichajes, se ha retocado la plantilla para tratar de volver a repetir la azaña del año pasado. Eso sí, esta vez aspirando a la Champions con un auténtico equipazo.