Ya hay día y hora para el posible regreso al Spotify Camp Nou...con el morbo de Nico Williams

Los días avanzan y el regreso al Spotify Camp Nou está cada vez más cerca. El FC Barcelona cuenta los días para poder volver a disputar sus partidos como local en su estadio de forma definitiva aunque, eso sí, con un aforo más reducido. Por el momento, el club blaugrana ha recibido la licencia de primera ocupación de la fase 1A, que permitiría el regreso al estadio con unos 26.000 espectadores que ocuparían las dos primeras graderías de Tribuna y el Gol Sur.

No obstante, desde la entidad catalana esperarán a reabrir el templo blaugrana hasta que el Ajuntament de Barcelona conceda la licencia de ocupación 1B: en la que ya se podrían ocupar las zonas de Tribuna, Gol Sur y Lateral y abrir con una capacidad para 45.401 espectadores.

Por el momento, el Barça agendó para disputar en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc el pasado partido contra el Girona y el de este martes frente al Olympiacos. Antes del tercer parón de selecciones, los de Hansi Flick recibirán al Elche también en casa, aunque este encuentro también apunta a disputarse en la 'montaña mágica'. Por ello, la fecha más cercana, en estos momentos, como regreso al Camp Nou es la inmediatamente posterior a la ventana de partidos internacionales: el fin de semana de 22-23 de noviembre.

Encuentro con morbo

LaLiga ha informado esta mañana que la 13ª jornada del campeonato doméstico para los blaugranas se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas contra el Athletic Club. El escenario todavía no está adjudicado, pero, a falta de un mes, este podría ser el primer partido en el que el Barça juegue en el Spotify Camp Nou.

A expensas de conocer en qué estadio jugará el Barça este partido, lo que está claro es que se tratará de uno de los partidos con más morbo de la temporada en clave blaugrana, puesto que será el encuentro en el que Nico Williams se enfrente al que pudo haberse convertido en su equipo este verano. El delantero del Athletic Club se ofreció al Barça, otra vez, pero la operación no obtuvo luz verde y los catalanes se acabaron decantando por Marcus Rashford en calidad de cedido para reforzar el ataque.

La jornada la abrirá el Valencia-Levante el viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas y la cerrará el Espanyol-Sevilla el lunes 24 de noviembre a la misma hora. En cuanto al Real Madrid, su correspondiente partido lo disputará el domingo 23 a las 21:00 horas en el Estadio Martínez Valero contra el Elche.