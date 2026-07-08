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"Si no hay cláusula, el City no venderá a Haaland"

David Bernabeu analizó la actualidad del Barça y respondió a las preguntas de los lectores de SPORT

Los planes del Barça, a debate

Los planes del Barça, a debate / SPORT.es

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SPORT.es

La actualidad del Barça no descansa ni en pleno Mundial de fútbol. Las noticias sobre fichajes y la pretemporada que empezará el próximo 13 de julio siguen sucediéndose y de todo ello ha hablado largo y tendido David Bernabeu en una charla con los lectores de SPORT en nuestro canal de Youtube.

El presentador de La Posesión ha dado pistas de lo que está sucediendo estos días en Can Barça, tanto a nivel deportivo como en clave 'mercato': Julián Álvarez, Haaland, Leo Messi, Kroupi, Diomandé, posibles refuerzos en defensa... y lo ha hecho, como siempre, sin callarse nada. Podéis consultar cómo ha ido la charla en el video que acompaña a la noticia y dejar en los comentarios de la noticia más preguntas que David responderá la próxima semana en un nuevo encuentro con los lectores de SPORT.

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