¿Hay otros centrales con nivel Barça en La Masia?

El entrenador alemán del Barça no se anda con rodeos. En sus primeras semanas como técnico, Hansi Flick instó al club a no fichar un pivote pese a que parecía un fichaje prioritario. Flick observó en Bernal y Casadó dos soluciones de casa. Con Jofre Torrents o Dro, Flick también los ha hecho debutar aunque con mucha menos continuidad.

Ahora, sin embargo, a pesar de que las bajas en defensa han sido importantes, centrales como Cortés o Cuenca ni tan siquiera han reforzado al primer equipo. El 'mensaje' del técnico blaugrana en este sentido está claro y más con la llegada de Cancelo porqué no se pudo fichar un central de garantías.

Álvaro Cortés es un central completísimo / FCB

Pese a todo no hay que descartar que Flick acabe recurriendo a Álvaro Cortés ya que el aragonés es un central zurdos de gran potencial.

No hay que olvidar lo que ha logrado Flick con Gerard Martín. Un defensa fichado del Cornellà con un rendimiento muy correcto en el filial se ha convertido en una pieza clave de la defensa como central y un sustituto de garantías para Balde.

Eric se ha ganado una plaza como titular en el Barça de Flick / Dani Barbeito

Flick no parece visualizar a corto plazo centrales de la casa que puedan suplir a Christensen pero la pregunta es si en La Masia están creciendo zagueros con proyección real a medio o largo plazo. Belletti necesitará recurrir a ellos si se acaban confirmando las salidas de Mbacke y Cuenca.

Estos son los centrales del Sub-16, Juvenil B y Juvenil A con cualidades notables para aspirar a saltar a medio plazo al primer equipo.

Estos son siete centrales que podrían ser potenciales jugadores del primer equipo del Barça: Álex Campos, Hafiz Gariba, Baba Kourouma, Joan Inglés, Sergi Mayans, Luca Pérez y Pere Villacorta.

ÁLEX CAMPOS

Álex Campos es un central diestro de 17 años con una salida muy limpia del balón. Titular con el Juvenil A, el leridano ya ha debutado con el Barça Atlètic de Juliano Belletti, equipo en el que es convocado con frecuencia en las últimas semanas.

Álex Campos es un central magbífico / FCB

Se trata de un central que sin ser espectacular rinde con una regularidad asombrosa. Su mejor versión la ofrece como central derecho pero también puede ejercer de central izquierdo.

Campos es un central puro pero si el técnico lo necesita puede actuar de lateral derecho e incluso de pivote.

HAFIZ GARIBA

Hafiz Gariba es un central de 18 años con unas cualidades idóneas para el juego del Barça. El ghanés se ha adaptado de maravilla al fútbol base del Barça y se ha convertido en uno de los jugadores más en forma del Juvenil A. Hafiz es diestro pero rinde de maravilla en ambos perfiles.

Hafiz Gariba es un proyecto de gran central / FCB

En el sector izquierdo Hafiz Gariba sabe iniciar el juego con mucha precisión ya que, pese a no ser zurdo, su pierna izquierda es más que correcta.

El central que llegó al Barça procedente de la fundació Marcet y compitiendo en cuarta Catalana es uno de los zagueros de la cantera con más margen de mejora.

En los últimos meses su rendimiento se ha multiplicado y se confía en que siga evolucionando.

BABA KOUROUMA

El hermano de Ilaix reúne todas las condiciones naturales para ser un gran central. Baba Kourouma, de 16 años, posee una zurda de lujo y sus cualidades físicas le ayudan para rendir en esta demarcación.

Baba es rápido, potente y dotado de una gran salida del balón. Su naturaleza como centrocampista de orígen le provoca en ocasiones algunos problemas que va resolviendo poco a poco.

Baba Kourouma es un zurdo de gran clase / FCB

Saber no arriesgar más de la cuenta o mostrarse más expeditivo en algunos lances de los partidos son aspectos en los que está trabajando para convertirse en un central más completo.

Como defensa su mejor ubicación es la de central izquierdo aunque también rinde si se le ubica de pivote, interior o incluso como lateral izquierdo.

JOAN INGLÉS

Joan Inglés es el central de la cantera más parecido a Pau Cubarsí. El defensa del Juvenil B es un portento técnico que envía pases desde su zona con una precisión milimétrica.

El central de 16 años nacido en El Papiol es un jugador muy técnico pero también destaca en otras facetas.

Adam Argemí celebra un gol con Joan Inglés y Adri Guerrero / Valentí Enrich

Como Cubarsí, Inglés también sobresale por ser un jugador muy regular y que siempre está concentrado en todas las jugadas. Sin ser el más rápido su perfecta colocación en el campo le permite solventar muchos problemas.

A los centrales se les exige una corpulencia destacable y este es uno de los pocos aspectos en los que Joan puede sufrir a medida que pueda ascender al Juvenil A y Barça Atlètic.

SERGI MAYANS

El central zurdo del Juvenil B es uno de los jugadores más completos en una demarcación en la que van muy buscados este perfil de zagueros.

Sergi Mayans, de 16 años, es un portento físico que también destaca por una zurda de mucho nivel. Sergi es un prodigio de fuerza, altura, solvencia y regularidad.

Sergi Mayans es un central de gran potencial / Dani Barbeito

Su capacidad para ganar duelos no evita que destaque también en la faceta técnica de iniciar el juego. En sus inicios en la cantera del Barça jugó de lateral izquierdo pero ahora mismo es un especialista 100% de la posición de central izquierdo.

LUCA PÉREZ

Luca Pérez es un central muy alto que ha evolucionado de manera espectacular en las últimas dos temporadas.

Su juego fino y elegante no está exento de contundencia. El defensa diestro de 15 años del sub-16 es un jugador muy comprometido con su labor.

Inquieto y con grandes dotes de mando impregna a la zaga carácter.

Luca Pérez es un central elegante y contundente / Dani Barbeito

Luca es diestro y se encuentra más cómodo en su perfil natural. Si ha de rendir en el sector izquierdo del centro de la zaga no hay problemas y su nivel es igualmente destacable.

PERE VILLACORTA

Pere Villacorta es uno de los defensas más aguerridos y que transmiten más carácter en La Masia. Fichado hace dos temporadas del Espanyol, 'Villa' es un zaguero que rinde a un alto nivel tanto de central zurdo como de lateral en la banda izquierda.

Pere Villacorta es un central zurdo muy completo / FCB

Dotado de buen pie para iniciar el juego lo que le diferencia del resto es su temperamento ganador.

El defensa de 15 años del Sub-16 es un jugador que se impone en los duelos individuales a base de unas notables condiciones físicas y con un despliegue siempre impecable.