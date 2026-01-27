Todo lo que hay que saber del Barça - Copenhague

La última jornada de la Liga de Campeones se presenta muy interesante y vibrante, y se ha demostrado que el cambio de formato de competición ha sido un acierto total. De los 36 equipos, solo los últimos cuatro – Eintracht, Slavia Praga, Villarreal y Kairat – no tienen opciones de seguir compitiendo en Champions.

Los futbolistas del Barça celebran uno de los goles del equipo en Praga contra el Slavia / Dani Barbeito / SPO

Arsenal y Bayern Múnich tienen garantizada la clasificación entre los ocho primeros, es decir, están directamente clasificados para los octavos de final. Catorce equipos, entre ellos el Barça, lucharán por las seis plazas restantes, mientras que quince equipos, entre ellos el Copenhague, competirán hasta el último momento, algunos dependiendo de otros resultados, para asegurarse un lugar en el playoff, que les daría opciones de participar en octavos de final. La tensión y la emoción están aseguradas hasta el último minuto.

El Copenhague, rival del Barça, se encuentra actualmente en la posición 26, fuera de la pelea por seguir en Champions. La única posibilidad de continuidad pasa por ganar en el Camp Nou, y todavía dependería de otros resultados; empatar o perder no le sirve para seguir adelante.

Sus resultados a domicilio

En sus tres partidos fuera de casa en esta Champions, el equipo danés perdió dos: 4-0 contra Tottenham y 2-0 contra Qarabag, mientras que logró una victoria 2-3 en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal, aunque con un golaverage negativo de 3:8 (-5). En su liga, su rendimiento es muy cuestionado: son quintos con 28 puntos, a 12 del líder Aarhus (40), con un golaverage de 30:26 (+4), y fuera de plazas que permitan clasificarse para la Liga de Campeones 2026/2027. Sin duda, encajan demasiados goles.

¿Cómo juega FC Copenhague?

Desde el último partido de liga, el 5 de diciembre de 2025, hasta esta semana solo han competido en Champions contra el Nápoles. La liga danesa no se reanudará hasta el 6 de febrero, por lo que acumulan dos meses de pausa competitiva. Situaciones similares se dieron con Slavia Praga, que tampoco había competido durante más de un mes, y pese a ello no era fácil derrotarlos. Contra el Barça, todos los equipos llegan supermotivados y los jugadores se entregan al máximo.

El Copenhague, próximo rival del Barcelona en la Champions League / EFE

Aun sin competir durante mes y medio, empataron 1-1 contra Nápoles, jugando desde el minuto 35 con 10 jugadores por expulsión, y demostraron un encuentro serio y muy bien ordenado en fase defensiva.

El sistema de los daneses

El entrenador Jacob Neestrup suele situar al equipo en un 4-4-2 defensivo, mientras que en fase ofensiva combina un 4-2-3-1, según el rival y las circunstancias del partido. Se trata de un sistema flexible, que en la liga danesa se muestra más atrevido, y en Champions tiende a ser más conservador, aunque siempre manteniendo un estilo moderno, estructurado y bien organizado, combinando control de balón con presión media-alta y transiciones coordinadas. Para ellos, jugar en la Champions exige cometer los mínimos errores posibles en la posesión en campo contrario.

Neestrup, técnico del Copenhague / EFE

Su construcción de juego implica involucrar los centrales bien abiertos, con el pivote colocado entre ellos y los laterales incorporándose desde atrás. Mantienen la posesión con pases cortos y movilidad constante, buscando dominar el tiempo y provocar espacios en la defensa rival. La fluidez de balón es buena gracias al intercambio de posiciones, sobre todo en medio campo, aunque les cuesta más recomponerse defensivamente que organizar la salida en ataque.

Con presión alta, coordinada y ordenada, buscan incomodar la salida de balón del rival, provocar pérdidas y recuperar la posesión rápidamente para dificultar filtraciones y romper líneas. Es una propuesta valiente frente a equipos grandes, y consideran que es más efectiva que replegarse atrás.

Centrocampistas y delanteros intercambian posiciones con movilidad exigente, con el objetivo de crear superioridad cerca del área rival y llegar a zona de finalización, con apoyo de los laterales tanto por dentro como por fuera. Su construcción se basa en generar triangulaciones mediante pases cortos y paredes, buscando superar líneas y finalizar. Si el rival cierra bien los espacios y ejerce buena presión, no dudan en recurrir al juego directo con pases largos hacia los delanteros.

Sus mejores futbolistas

Entre sus jugadores más destacados están Moukoko, delantero alemán peligroso dentro del área; Elyounussi, extremo noruego rápido capaz de marcar y asistir; Jordan Larsson (hijo de Henrik Larsson), delantero que ha tenido momentos clave; Mattsson, interior ofensivo que aporta creatividad y llegadas desde segunda línea; Victor Claesson, extremo sueco y capitán, peligroso en transiciones ofensivas; y Dominik Kotarski, portero, considerado el más valioso del equipo.

¿Qué debe hacer el Barça?

El Barça debe salir a ganar y cuantos más goles marque, mejor, porque los resultados de otros equipos pueden variar la clasificación. Teniendo en cuenta la presión media-alta del Copenhague, será clave filtrar balones interiores con acierto, rompiendo líneas y generando superioridad en su medio campo. La circulación del balón debe ser rápida para incomodar su bloque defensivo, cambiar la orientación del juego con rapidez y evitar contactos que puedan favorecer faltas o interrupciones al rival.

Hansi Flick deberá encontrar una alternativa a De Jong ante el Cophenague / Alejandro Garcia / EFE

El juego asociativo por las bandas será importante, ya que el Copenhague acumula jugadores en el medio para obligar al Barça a atacar por los extremos. Koundé y Lamine o Baldé/Cancelo con Raphinha/Rashford tendrán mucho protagonismo. El juego del Barça debe ser dinámico, con buena lectura en transiciones, sobre todo ofensivas, ya que el Copenhague será atrevido en ataque, al ser vital ganar para seguir en Champions.

Estoy seguro de que el Barça ganará, pero debe entrar en el partido desde el primer minuto con máxima entrega, intensidad y actitud ganadora.