FC Barcelona
Alineación del Barça para el amistoso ante el Birmingham
Flick ya ha dado a conocer el once titular con el que se medirá al Birmingham en el segundo amistoso de pretemporada
El Barça disputa esta tarde el segundo amistoso de preparación de cara a la próxima temporada, la 2026-2027. Será ante el Birmingham en el St. Andrew's a partir de las 20:45 (horario peninsular) y el encuentro llega después de cuatro días del stage que el equipo está realizando en St. George's Park a las órdenes de Hansi Flick.
El técnico alemán, tras el primer test ante el CE Europa, jugado a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper (4-1), ya ha dado a conocer el once inicial con el que se medirá al conjunto inglés. La gran sorpresa es la presencia de inicio de unos de los fichajes realizados este verano por la dirección deportiva que lidera Deco: Karim Adeyemi. El ex del Borussia Dortmund debutará con la camiseta blaugrana y lo hará en un equipo muy mezclado entre jugadores ya consolidados en la primera plantilla junto a canteranos como Ebrima, Jofre o Kluivert.
Además, como ocurrió ante el CE Europa, Szczesny volverá a defender la portería del Barça desde el primer minuto, mientras que también es destacable la presencia de Marc Bernal y Xavi Espart, que no participaron en el primer test de pretemporada. Hamza, por su parte, vuelve a tener minutos de calidad de la mano de Flick.
Así, el Barça saldrá con el siguiente once titular: Szczesny, Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents, Casadó, Ebrima, Marc Bernal, Adeyemi, Hamza y Shane Kluivert.
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