"No hay un acontecimiento en el mundo como un Clásico"

Las pasiones que levanta El Clásico fuera de las fronteras de España son difícilmente cuantificables. O sí. A apenas un puñado de horas para que eche a rodar el balón en el Santiago Bernabéu, en SPORT charlamos con Jorge de la Vega, director general de negocio de LALIGA.

Para hacernos una idea de todo lo que genera el partido por excelencia a nivel mundial, tanto a nivel de espectadores, interacciones, seguimiento. ¿Es comparable a algún otro acontecimiento deportivo del planeta? ¿Cómo se dirime el día y el horario y qué factores tienen en cuenta?

¿Qué factores se tienen en cuenta a la hora de designar el horario y el día del partido?

Trabajamos con una herramienta desarrollada por LALIGA llamada Calendar Selector que nos permite sugerir los mejores horarios de inicio de los partidos, incluido El Clásico, con el objetivo de maximizar factores como la asistencia a los estadios y la audiencia televisiva, al mismo tiempo que ayudamos a los clubes y jugadores a gestionar un calendario de partidos saturado. Por ejemplo, se procura programar el encuentro en domingo cuando ambos equipos han disputado partidos de Champions League entre semana. Nuestro objetivo es garantizar que el partido sea lo más accesible posible para los aficionados de LALIGA, tanto en España como en todo el mundo.

A diferencia de Superbowl o finales de la NBA, El Clásico atrae tanta atención en medio de una temporada regular

¿Hay algún evento deportivo en el mundo comparable a lo que genera un clásico (se me ocurre Superbowl, finales NBA...)?

Creemos que El Clásico es un acontecimiento único en el mundo. A diferencia de eventos como la Super Bowl o las finales de la NBA, que son partidos únicos o series que deciden un título sí o sí, El Clásico atrae una atención global masiva dentro de una temporada regular de liga. El hecho de que genere tales cifras siendo solo uno de los 38 partidos demuestra la enorme magnitud de esta rivalidad.

Jorge de la Vega, director general de negocio de LALIGA / 5

¿Se puede cuantificar con algunas cifras su impacto?

La temporada pasada, los partidos entre el Real Madrid y FC Barcelona en LALIGA reunieron a más de 1.000 medios acreditados, generaron más de 300 millones de interacciones en redes sociales y fueron retransmitidos en 182 países. El día de partido, las televisiones con derechos realizan una amplia cobertura previa y postpartido, con 35 broadcasters internacionales presentes en el estadio.

¿Qué figuras de Barça y Madrid se considera que generan ahora mismo un mayor impacto a nivel mediático/planetario, los mayores ganchos del partido?

Si hablamos de estrellas, el Madrid-Barça es, sin duda, el partido más grande del mundo, con una colección de figuras incomparable respecto a cualquier otra rivalidad. Kylian Mbappé es campeón del mundo y el actual Pichichi de LALIGA; Lamine Yamal es doble ganador del Trofeo Kopa; y jugadores como Vini Jr, Jude Bellingham y Raphinha son íconos globales. Ambos equipos cuentan con numerosos campeones de Europa a nivel de selecciones, entre ellos Carvajal, Ferran, Pedri, Olmo…

Es una rivalidad más equilibrada imposible, el balance es de 105-104 en la historia

¿Cómo influye también su hegemonía a lo largo de la historia?

Si echamos la vista atrás, los dos clubes suman 24 Balones de Oro entre ambos (12 cada uno), siendo los dos primeros por amplia diferencia. Cabe destacar que esta no es solo la rivalidad con más estrellas del mundo, sino también la más equilibrada. A lo largo de la historia, su balance de enfrentamientos oficiales es de 105 victorias para el Real Madrid y 104 para el FC Barcelona. No podría ser más competitiva, temporada tras temporada.

¿Cabría la posibilidad de trasladar un clásico oficial a otro país en el futuro teniendo en cuenta el enorme tirón que hay en otros continentes?

Aunque en el pasado se han disputado partidos amistosos de El Clásico en el extranjero como parte de la pretemporada (por ejemplo, en 2017 y 2023), no existen planes para que un Clásico oficial se juegue fuera de España. En lo que sí dedicamos un gran esfuerzo es en llevar la experiencia a diferentes países y aficionados de todo el mundo.

Real Madrid y Barcelona vuelven a verse las caras este domingo 26 de octubre en el Clásico / Kiko Huesca

¿Qué tipo de acciones se preparan para el partido del domingo?

Para el partido de este fin de semana organizaremos más de 20 activaciones en los cinco continentes, junto a partners y leyendas de La Liga, e incluso con experiencias de visionado innovadoras. Por ejemplo, la mayor watch party jamás organizada por La Liga en Medio Oriente en Jordania en el que habrá 3.000 personas en el icónico Teatro Romano de Amán, meet and greets con embajadores como Iker Casillas y Rivaldo y watch parties en Dallas y Houston, o proyecciones nocturnas en cines en diferentes ciudades de China. Aportar un toque local al partido de clubes más grande del mundo es una experiencia realmente única para los millones de aficionados de La Liga en todo el planeta.