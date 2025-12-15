Hawk-Eye Innovations da explicaciones sobre el gol anulado al Barça por fuera de juego

La victoria del Barça por 2-0 ante Osasuna no estuvo exenta de polémica. En el minuto 23, Ferran Torres puso el primer gol del partido en el marcador. Sin embargo, unos minutos después, el árbitro, a instancias del VAR, señaló fuera de juego de Raphinha en el inicio de la jugada, quien no pudo habilitar su posición tras sacar el córner en corto hacia Lamine Yamal.

La discusión tuvo lugar cuando apareció en pantalla la imagen que había utilizado el colegiado para indicar la posición antirreglamentaria del brasileño. En ella, se podía apreciar que la línea no era paralela a la bota del delantero azulgrana, por lo que no se intuía si el fuera de juego estaba bien señalado.

Dos días después del partido, Hawk-Eye Innovations, proveedora del fuera de juego semiautomático, ha confirmado que el tanto de Ferran Torres está bien anulado, tras la petición de aclaración por parte del Comité Técnico de Árbitros. "El primer gol del FC Barcelona ante el CA Osasuna fue anulado por fuera de juego, detectado de manera correcta por el sistema de Fuera de Juego Semiautomático (SAOT)", empezó diciendo el escrito.

Imagen proporcionada por Hawk-Eye Innovations para justificar el fuera de juego de Raphinha / Hawk-Eye Innovations

La empresa ha explicado que "aunque puede parecer que la línea no es paralela a la línea de gol, esto se debe a la perspectiva de la imagen". "Cuando una escena 3D se proyecta en una imagen 2D, las líneas paralelas en el mundo real que se alejan en profundidad parecen converger hacia un único punto de fuga en el horizonte. Por ello, dado que en esta imagen la cámara está exactamente alineada con la línea del fuera de juego, dicha línea aparece perfectamente vertical. Cualquier línea situada a uno u otro lado no parecerá paralela, como se aprecia en la línea de fondo a la derecha de la línea de fuera de juego y en las líneas del césped a la izquierda de esta", prosigue la explicación de Hawk-Eye Innovations.

Asimismo, la compañía ha publicado una foto (justo encima del anterior parágrafo) en la que sí se muestra que Raphinha está en posición antirreglamentaria. "Esta imagen, tomada de la misma acción pero desde una perspectiva diferente, muestra que la línea del fuera de juego es paralela a la línea de fondo, lo que demuestra que el SAOT funcionó perfectamente y que la decisión adoptada fue la correcta", describe el escrito, que ratifica la decisión del árbitro: "Por todo lo descrito arriba, concluimos que el sistema funcionó perfectamente, la decisión fue correcta y la animación también".