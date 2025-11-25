Hat-trick de goles anulados al Chelsea

El Barça está jugando sobre el alambre en Stamford Bridge. Los culés van por debajo en el marcador, pero el resultado podría ser terriblemente peor si no fuera por los tres tantos bien anulados por parte de Slavko Vinčić y sus asistentes.

Jules Koundé, en propia puerta, avanzó a los locales tras un córner muy mal defendido y dos rechaces dentro del área pequeña. Un tanto que subió al marcador, pero que a punto estuvo de también ser anulado por una posición muy justa de Cucurella.

El primer tanto anulado llegó muy pronto. En el minuto tres de partido, Lewandowski falló dentro del área y dejó un rebote franco para que el Chelsea atacase. Chalobah recibió un balón dentro del área, pero le terminó rebotando en el brazo. El inglés la dejó atrás y Enzo Fernández abrió la lata.

El árbitro anuló en directo la acción tras ver las manos del central inglés, pero los londinenses protestaron mucho la acción. Las manos eran claras.

19 minutos después, con 0-0 aún en el marcador, el Chelsea volvió a introducir la pelota dentro de la portería. Esta vez, Vinčić sí que dio el gol en directo. Todo arrancó con una falta de Koundé sobre Garnacho en la banda. Estevao picó la pelota con mucha calidad al primer palo, pero ningún futbolista llegó a rematar. El centro se siguió envenenando y Enzo Fernández la empujó a gol en el segundo.

El árbitro terminó anulando la acción porque Fofana, que entraba al primer palo, intervino en la acción a pesar de no entrar en contacto con el balón. El defensa estaba claramente adelantado.

Champions League: Chelsea - Barcelona. / AP

Y finalmente llegó el hat-trick de goles anulados en la segunda parte. Aunque esta vez el autor del tanto no fue Enzo Fernández, sino que fue Andrey Santos. El brasileño llevaba solo cinco minutos sobre el terreno de juego cuando empujó el balón dentro de la portería.

Joan García falló en la jugada, pero por suerte, en el inicio Garnacho había recibido la pelota en claro fuera de juego. La línea sí que funcionó en Londres, pero el resto del sistema se cayó por completo ante un Chelsea muy superior.