Harry Kane valora la opción de fichar por el Barça en verano

Harry Kane puede ser uno de los grandes nombres del mercado futbolístico estival. Hay muy pocos delanteros de su nivel que puedan salir de sus clubs a un precio razonable y el inglés es uno de ellos. Su precio cerrado de 65 millones de euros le convierten en un goleador fichable y el inglés está ya valorando opciones de futuro sin descartar su continuidad en el Bayern. Kane valora la opción del Barça, club que maneja ya la información sobre esta operación, aunque no decidirá nada hasta prácticamente acabar la temporada.

La situación de Harry Kane invita a pensar en un movimiento a partir de junio. El delantero firmó por el Bayern en el 2023 a razón de 95 millones de euros y se convirtió en el jugador mejor pagado de la Bundesliga. Kane, eso sí, quiso incluir una cláusula de salida a partir del verano del 2026, cuando le quedará solo un año de contrato por delante, de 65 millones de euros para garantizar una negociación sencilla en el caso de que decida acabar su ciclo en Alemania.

Y Kane está meditando qué hacer. A sus 32 años, es uno de los máximos realizadores de Europa con una temporada de escándalo: Lleva 25 goles y cuatro asistencias en 20 partidos. Es indudable de que se trata de un futbolista de enorme calidad y con mucho fútbol por delante.

El Barça ya se la jugó por Lewandowski, con una edad similar, para ficharle procedente del Bayern y los resultados han sido óptimos. Pagó 55 millones de euros y el polaco ha respondido con goles. Muchos goles. Está en su último año de contrato y todo indica que no seguirá a sus 37 años ya que las lesiones están lastrando algo su rendimiento.

El Barça valora firmar a un '9' de nivel, pero todo dependerá de su situación económica y si cumple, de una vez por todas, la regla del 1:1. El delantero que más gusta es Julián Álvarez, pero su precio es prohibitivo al igual que Haaland. Hay opciones 'low-cost' como Etta Eyong (Levante) aunque serían apuestas más de futuro.

La salida de Kane vale 65 millones de euros, pero el delantero busca un buen salario. En el Bayern percibe 25 millones de euros brutos, una cifra a la que podría llegar el Barça, pero hay equipos que le van a ofrecer más. El Tottenham va como loco por repescar a su gran icono, mientras que los grandes de la Premier entrarán en la puja. Y en los últimos meses varios equipos de Arabia Saudí le han tentado con ofertas multimillonarias.

El Barça es un destino que atraer a Harry Kane. En el pasado ya se habló con el delantero cuando estaba en el Tottenham, pero la operación era inviable. Kane gusta al cuerpo técnico y nadie duda de su capacidad ofensiva. El experimento Rashford le ha salido bien al Barça, pero en este caso la inversión es mucho mayor. No hay nada decidido, pero el club blaugrana sí sabe que Kane podría estar por la labor en el caso de que el Barça se lanzara a por él, algo que por ahora no ha sucedido.