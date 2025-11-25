Harry Kane se pronuncia sobre el interés del Barça

Harry Kane habló en la previa del partidazo entre Arsenal y Bayern en la Champions. El delantero analizó el encuentro, pero sobre todo, tuvo que salir al paso de las informaciones que le relacionan con el Barça. Kane fue diplomático y aseguró que por ahora no se plantea nada de la próxima temporada: "No he tenido contacto con nadie, ni nadie se ha puesto en contacto conmigo. Me siento muy cómodo en la situación actual y todavía no hemos hablado nada con el Bayern sobre el futuro", aseguró a 'Bild'.

Kane insistió en lo que desea ahora es disfrutar esta temporada en la que está marcando muchísimos goles y que, tras el Mundial, ya se verá su situación: "No hay prisa. Estoy contento en el Bayern y eso se nota en mi forma de jugar. Si hay contactos, ya veremos. No pienso en la próxima temporada, la verdad. Lo primero, tras acabar el curso, es el Mundial", indicó Kane.

Ante la insistencia, el inglés tuvo que salir al paso ante una posible salida este verano: "Es muy poco probable que algo cambie la próxima temporada". Y cuestionado sobre si la afición del Bayern puede tener motivos para sentirse intranquila, el delantero fue tajante: "No, creo que no".

La situación contractual de Harry Kane ha despertado el interés de muchos equipos. El futbolista inglés tiene una cláusula de salida este verano de unos 60 millones de euros, a un año de finalizar su vinculación con el Bayern. El goleador la impuso en el momento de su fichaje para tener una escapatoria en el caso de que decidiera probar una nueva experiencia. Y puede ser que sea así, aunque Kane ha querido rebajar expectativas para seguir con tranquilidad con el Bayern y su entorno.

El Barça sí se ha informado de la situación y no ha ido más allá. Ya tienen claro el escenario económico del fichaje y también que puede haber una puerta abierta para que Kane acceda a tener una experiencia en España. En el club blaugrana gusta muchísimo y creen que podría tratarse de un movimiento similar al que se realizó con Lewandowski hace unos años y que tan buenos frutos ha dado.

Kane también ha llamado la atención del PSG y de varios equipos de la Liga de Arabia Saudí. A ss 32 años ya lleva la friolera de 27 goles y 4 asistencias en los 23 partidos, por lo que es el delantero centro más en forma de todo el fútbol europeo. Por ahora, Kane lo toma con calma y los movimientos se darán a finales de temporada. El Bayern, por ahora, no le ha presentado oferta de renovación por lo que todos los escenarios son posibles.