Harry Kane, objetivo prioritario del Barça para suplir a Lewandowski

La necesidad del Barça en fichar a un delantero centro para el próximo proyecto deportivo está destapando todo tipo de informaciones. Han surgido nombres como el de Julián Álvarez o el de Etta Eyong en el mercado nacional, pero habría un delantero que llama mucho la atención al cuerpo técnico y la dirección deportiva del Barça: Harry Kane. En Inglaterra ya aseguran que el internacional inglés del Bayern de Munich es prioridad absoluta del club blaugrana para suplir a Robert Lewandowski a partir del 30 de junio ya que la operación tendría unos números claros y, deportivamente, encaja en el estilo de Hansi Flick.

'The Guardian' explica que el Barça tendría ya como prioridad el fichaje de Kane tras rastrear el mercado y al comprobar su rendimiento esta temporada. Kane cumplirá 33 años en junio, pero está en plena forma. De hecho, esta temporada lleva 26 goles y cuatro asistencias en 22 partidos y ha ido a más en los años que lleva en el Bayern. Con el club alemán lleva la friolera de 108 goles en 113 partidos, unas cifras que alcanzan muy pocos delanteros en el mercado.

La situación contractual de Kane invita a que se de una salida este mismo verano. El delantero firmó una cláusula con el Bayern al fichar que en el verano del 2026 podría salir del club alemán si llegaba una oferta de 60 millones de euros. Tiene esa cláusula de salida fijada, un precio que puede ser asumible para muchos clubs europeos de nivel. Por el momento, Kane solo ha asegurado que le gustaría seguir en el Bayern pero siempre con una ampliación de su contrato, que expira en el 2027. Por ahora, no se han iniciado negociaciones en este sentido por lo que el goleador considera que el Bayern le está invitando a una salida.

'SPORT' sí que puede confirmar que el Barça se ha informado de la situación del delantero, que está representado por su hermano Charlie Kane. De hecho, el entorno del futbolista inglés está escuchando opciones de futuro a partir de verano e, incluso, tiene encima de la mesa un ofertón multimillonario de un equipo de Arabia Saudí a quien habría pedido tiempo para tomar una decisión. Ese tiempo podría estar relacionado con el interés de algunos clubs europeos por ficharle.

En el club blaugrana tienen claro que Kane vería con buenos ojos tener una aventura en la Liga española y en el Barça a partir del próximo curso ya que está convencido de que podría conseguir un registro goleador muy importante. Sería una operación similar a la que se realizó hace unos años con Lewandowski y que tan buen resultado le ha dado al equipo blaugrana. Kane priorizaría otras ligas antes que la inglesa, aunque el Tottenham sueña con un regreso que se ve como imposible en estos momentos.