ENCUESTA SPORT: Harry Kane o Julián Álvarez: ¿Qué delantero ficharías para el Barça?

Tras cerrar la llegada de Anthony Gordon al Spotify Camp Nou, el gran objetivo del FC Barcelona en el mercado de fichaje de esta pretemporada 2026/27 es fichar un delantero goleador que cubra el hueco que deja en la plantilla de Hansi Flick Robert Lewandowski, flamante delantero de los Chicago Fire.

Son muchos los nombres que se han manejado a lo largo de las últimas semanas y a buen seguro que Deco y sus colaboradores trabajan con otras alternativas que todavía no han aflorado a los medios de comunicaión. Pero, sin duda, hay dos futbolistas que están muy presentes en el debate blaugrana, por su calidad y por las dificultades que conllevan abordar su fichaje: son Harry Kane y Julián Álvarez.

Harry Kane, la estrella del Bayern Múnich y capitán de Inglaterra, es un valor seguro con una impresionante carrera a sus espaldas y un valor seguro ante las porterías rivales, además de un futbolista excepcional en el juego colectivo; sería la alternativa más similar a 'Lewy', y el interés del Barça le ha hecho dudar. En principio, será muy complicado convencer a los dirigentes bávaros que permitan la salida del ariete que a punto de cumplir 33 años tiene contrato hasta 2027.

Julián Álvarez tampoco será un objetivo sencillo. Si el Atlético reaccionó con ironía a los primeros gestos del Barça, después vino la ira y el menosprecio cuando el delantero argentino manifestó abiertamente su sueño de fichar por el Barça. Con contrato hasta junio de 2020, el club colchonero se remite a su cláusula de 500 millones de euros. El argentino, por su corazón barcelonista, su juventud (26 años) y su perfil que le permite jugar de delantero centro, falso nueve o mediapunta, parece adaptarse a al perfección al estilo de juego azulgrana. Joan Laporta le envió un mensaje de apoyo este martes.

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