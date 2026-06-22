Harry Kane enfrió la vía del Barça

Harry Kane está demostrando en este Mundial su vigencia absoluta en la élite con 32 años. Tuchel ha escogido las piezas de Inglaterra para que Kane pueda explotar sus dos grandes virtudes: el remate y su visión de juego. Y ha respondido a lo grande.

En su primer partido ya enseñó su faceta goleadora, pero también lo vimos recibiendo el balón en el mediocampo para dar claridad al futbol de Inglaterra. Es el mismo Kane que ha hecho una temporada deslumbrante con el Bayern y que ha estado en el radar del Barça desde el momento que el club sospechaba que esta iba a ser la última temporada de Lewandowski.

El Barça no ha hecho nunca una propuesta en firme por el delantero. Pero sí que quiso conocer la predisposición del futbolista a un cambio de aires si el club azulgrana daba un paso adelante. La información que le llegó al Barça, sin embargo, desactivó las primeras tentativas. Kane es feliz en el Bayern y no se quiere mover.

Tras una etapa en el Tottenham donde estaba lejos de poder competir por los grandes títulos, ha encontrado en el Bayern, no solo un equipo que puede ser dominante en la Bundesliga, también un escenario para ganar ya la Champions.

Con 32 años, quiere estar en proyectos ganadores y de presente y eso es lo que le ofrece el Bayern de Vicent Kompany. Está temporada ya tuvo muy cerca la final de la Champions tras unas semifinales épicas ante el PSG.

Situación contractual abierta

Sin embargo, Kane aún no ha renovado con el Bayern. Termina contrato en 2027 y aún no hay acuerdo con el Bayern con la duración del contrato: Kane quería asegurarse su futuro hasta 2030, mientras que el Bayern prefiere solo alargar el contrato dos temporadas más. Ahora mismo el futbolista está centrado en el Mundial y todo apunta a que las negociaciones se intensificarán cuando Kane termine su participación en el campeonato.

De no llegar a un acuerdo, habría que ver si se abre un nuevo escenario con el futuro del futbolista. Kane firmó por el Bayern 2023 al Bayern por casi 100 millones de euros y cobra 25 millones al año.

La posición de Kane contrasta con la predisposició que encontró el Barça con Julián Álvarez, que desde el principio se mostró muy abierto a venir al Barça.

El argentino sigue siendo la primera opción de Deco y Flick, que consideran que el argentino reune todas las características para encajar en el Barça. Julián tiene gol, es muy buen en el juego asociativo y además es constante en el trabajo defensivo.

Con el fichaje de Gordon, Flick ya envió un mensaje claro de que no se movería ni un centimetro de su propuesta futbolística. Quier delanteros que contribuyan a la presión para facilitar la estructura defensiva del equipo.