¿Qué hará Flick cuando regresen Kounde, Balde y De Jong? El bendito problema que le viene al técnico del Barça

Hansi Flick va recuperando poco a poco a futbolistas para el tramo decisivo de la temporada. El 'virus FIFA' ha vuelto a ser implacable y el técnico alemán se ha quedado sin una de sus piezas esenciales en el Barça, el brasileño Raphinha. Pero desde este lunes ya se ejercitan, haciendo parte con el grupo, los laterales Jules Kounde y Alejandro Balde, que ya podrían estar el sábado en el Metropolitano, mientras que a Frenkie de Jong se le espera de aquí a poco más de una semana, en el derbi ante el RCD Espanyol. Eric Garcia, por su parte, ya está a punto para recuperar su status tras no hacer limpio en los últimos partidos de una sobrecarga. Con todos estos refuerzos, a Hansi Flick se le viene un 'bendito problema'. Y es que los sustitutos de los teóricos titulares lo están haciendo muy bien y se han reivindicado.

FC Barcelona - Rayo Vallecano I El gol de Ronald Araújo / LaLiga

El resurgir de Araujo y Cancelo

Es el caso de Ronald Araujo, Joao Cancelo y Marc Bernal. Y de un Gerard Martín que se ha afianzado en el eje de la defensa como central zurdo junto a Pau Cubarsí. Todos ellos han sabido aprovechar su oportunidad y ponerle las cosas muy difíciles al técnico blaugrana.

El uruguayo ha completado con éxito el necesario 'reset' para cuidar la salud mental y ha vuelto con mucha fuerza, hasta el punto de que, en el último partido oficial de los azulgranas, contra el Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou, Araujo fue el autor del único gol al cabecear un saque de esquina botado con mucha intención por Joao Cancelo.

El portugués, precisamente, ha elevado muchísimo sus prestaciones en su segunda etapa de azulgrana tras un arranque en el que le costó encontrar el ritmo y las exigencias del sistema que impone Hansi Flick, técnico que ha hecho jugar al luso casi de manera exclusiva en el lateral izquierdo. Cancelo, además, se está jugando la posibilidad de que el Barça lo pueda comprar a final de temporada del Al-Hilal, el club con el que tiene contrato hasta 2027.

Eric, un 'comodín' muy titular

Ni Kounde ni Balde estuvieron demasiado finos antes de que se lesionaran. No parece que lo vayan a tener fácil con un Flick que suele tirar de meritocracia y de cantera, como también está demostrando con Xavi Espart, a menos de que logren recuperar su máximo nivel.

En cambio, Eric Garcia sí ha respondido siempre y desde diferentes posiciones. Pero sobre todo, en su natural de central junto a Cubarsí, que es imprescindible en el eje. Pero Gerard Martín ha dado un golpe encima de la mesa y si va al lateral izquierdo, la competencia se triplicará.

Judit Alcaraz, Gisela Hoste, Nil Torner

Bernal se lo ha puesto difícil a Frenkie

La gran incógnita, seguramente, está en el pivote defensivo, donde la irrupción de Marc Bernal en las últimas jornadas ha sido avasalladora y con una versión muy realizadora, ahí están los cinco goles marcados para corroborarlo. Los precedentes nos dicen que siempre que Frenkie ha adquirido la forma, ha acabado jugando con Hansi Flick. Pero el neerlandés necesitará antes 'desbancar' a un Bernal que también es muy del agrado de su entrenador. Se vienen semanas muy interesantes.