Hansi Flick ve "feliz" a Araujo y admite que ha hablado con Bardghji y Casadó: "No es fácil para mí"

Hansi Flick repasó tras el triangular de Udine la actualidad en las salidas del FC Barcelona. Concretamente, de la ya consumada de Ronald Araujo o de las que están al caer, después de que ni Marc Casadó ni Roony Bardghji viajaran a Italia con el grupo. De quien no se pronunció el técnico alemán del FC Barcelona fue de Ferran Torres.

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Sobre Araujo, explicó: "Es una muy buena persona y un jugador excepcional, pero nuestra manera y estilo de juego son ligeramente diferentes. Es un futbolista con gran velocidad y forma física y bueno con el balón en los pies, también. Yo le quería implicar, creo que tiene ganas de probar cosas nuevas, creo que también le ha afectado lo sucedido en el pasado". Pero se alegró por el charrúa porque "esta mañana me he despedido de él y le he visto feliz. El Liverpool es un gran club y le deseo lo mejor. Hay que aceptarlo".

Sobre fichar a un central: "Sabemos lo que queremos"

A Flick le preguntaron también si esta marcha provocará que se fiche a un central. "Hay mucho ruido sobre esto. Sabemos lo que queremos y cuál será el siguiente paso. Todavía hablamos de progresar al equipo y de añadir a los elementos que nos faltan. Pero estamos muy tranquilos, porque creo que tenemos una gran calidad en la plantilla y también se ve en los jugadores jóvenes que están aquí".

También reconoció Hansi Flick que no había sido fácil para él tener que hablar con Marc Casadó y Roony Bardghji. "No ha sido fácil, pero he hablado y les he dado algunos consejos. Y en este punto estamos ahora, son cosas normales. Tenemos en cuenta que hay jugadores jóvenes que vienen de La Masia y hay que darles la oportunidad".

La importancia de Raphinha

De quien no se explayó fue de Ferran Torres y de su posible marcha al París Saint-Germain, aludiendo Hansi Flick a que había estado "concentrado sobre estos dos partidos. Respeto las vacaciones de los jugadores y no tengo ninguna información sobre Ferran".

Otros nombres propios fueron los de Raphinha y Fermín, que ya están de vuelta y fueron ambos titulares frente al Nottingham Forest. Del brasileño llegó a decir que "es uno de los jugadores más importantes para mí, ya lo sabéis, es uno de los capitanes, me da mucho por su intensidad y energía, y es lo que necesito".

Y sobre el onubense, el técnico del FC Barcelona quiso ser cauto: "Tenemos que gestionar su participación con cuidado. Teníamos claro que jugaría 45 minutos y las cosas han ido bien".

Alerta sobre pretemporada y la condición física

Hansi Flick también dejó en rueda de prensa un mensaje preocupante pero muy realista. "Esta pretemporada ha sido atípica por el Mundial y hasta después del próximo paron FIFA los jugadores no estarán al cien por cien", fue su sentencia.