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Hansi Flick y Diego Pablo Simeone, en directo: las ruedas de prensa previas al Atlético de Madrid - Barça de LaLiga

Sigue la comparecencia de los técnicos antes del Atlético de Madrid - FC Barcelona de la jornada 30ª de LaLiga EA Sports

Flick y Simeone, en rueda de prensa

Flick y Simeone, en rueda de prensa / SPORT

Sergi Capdevila

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