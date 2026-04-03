En directo
FC BARCELONA
Hansi Flick y Diego Pablo Simeone, en directo: las ruedas de prensa previas al Atlético de Madrid - Barça de LaLiga
Sigue la comparecencia de los técnicos antes del Atlético de Madrid - FC Barcelona de la jornada 30ª de LaLiga EA Sports
Hasta aquí la rueda de prensa de Simeone.
El mayor peligro del Barça
"Para mí, todos sus futbolistas, son extraordinarios, tienen una capacidad de jugar en campo rival sacándote tiempo, es muy difícil repetirlo, juegan con defensa alta, con riesgos que asumen. Llevaremos el partido donde creemos que podemos hacer daño"
Atlético, juez de la Liga
"No me molesta que se diga esto"
Episodio racista
"Creo que es algo social, a nivel mundial, no de España ni de ningún lado. Se perdió el respeto hace años hacia los padres, maestros, policía, al director general de un club. No lo tenemos. Debemos trabajar todos con la conciencia de que con fe, creyendo en Dios, se puede mejorar"
¿Cómo está el vestuario?
"Con la misma ilusión de toda la temporada. Empezamos ilusionados para llegar donde estamos. Si Dios nos ayuda podemos competir como lo venimos haciendo"
Johnny Cardoso
"Barcelona, solo pienso en eso"
Enfrentamientos vs Barça
"No cobra ninguna importancia este partido respecto al resto"
Sobre el Barça
"Pienso que el fútbol siempre pasa por los futbolistas, más allá de planteamientos y entrenadores. Son los que resuelven estos partidos. El Barça juega de una manera determinada desde hace dos años desde que llegó su entrenador, lo está haciendo muy bien. Defensa alta, posicionamiento ofensivo. Nosotros tenemos nuestras características desde hace 14 años"
En marcha también Simeone
"Mendoza volverá el lunes. Barrios evoluciona bien, Pubill está trabajando para que llegue de la mejor manera. Nos irán ayudando poco a poco todos los que se han lesionado"
Atlético
"Siempe son partidos duros contra ellos, tienen una plantilla fantástica y uno de los mejores entrenadores del mundo. Aprecio mucho su fútbol, Griezmann es ncreíble. Cómo juegan a fútbol, siempre van al límite. Gran equipo en cada posición y el ambiente ahí es fantástico"
- Atlético - Barcelona: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga EA Sports
- Cabreo de Lamine Yamal
- Ferrero, extrenador de Alcaraz, le avisa: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Resumen, resultado y goles del Mallorca - Real Madrid de LaLiga EA Sports
- Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Barça
- Advertencia al Barça: el Inter se planta por Bastoni
- El dato que invita a soñar: Ansu es otro
- Máxima tensión: el vestuario del Barça teme una guerra del Atlético en la Champions