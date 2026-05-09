Hansi Flick: "Sería brutal ganar dos ligas consecutivas"

Hansi Flick compareció en la previa del Clásico en una rueda de prensa claramente marcada por los incidentes en el vestuario del Real Madrid. Prácticamente la totalidad de las preguntas que tuvo que responder el técnico alemán estuvieron relacionadas, de una manera u otra, con el asunto, a lo que Flick elogió en todo momento el gran ambiente que se respira en el vestuario culé, a la vez que trató de restar importancia a lo sucedido en el cuadro blanco para no desviar la atención del encuentro.

El técnico alemán dejó claro que un Clásico ante el Real Madrid puede significar mucho más que tres puntos, ya que el Barça tiene la oportunidad de proclamarse campeón y hacerlo, además, en el escenario perfecto. “Es importante para la afición, los jugadores, también para nosotros, el staff. Queremos ganar el título, el segundo consecutivo. Es increíble y no es normal aquí en España. No importa nada más. Estamos centrados en eso”, afirmó el entrenador azulgrana, que esta semana también ha sido protagonista por la llegada de su agente a Barcelona para extender su contrato hasta 2028.

"Queremos ganar dos ligas consecutivas"

A su vez, quiso destacar el mérito que tendría levantar dos campeonatos consecutivos en una época marcada por la enorme inversión del Real Madrid y la llegada de un Mbappé que no ha sido tan determinante como se esperaba. “Es algo muy importante ganar LaLiga dos veces consecutivas. Eso lo que queremos, dar el último paso para eso mañana. Es para lo que jugamos a fútbol”, explicó.

Más allá de lo deportivo, Flick también reconoció que en todos los vestuarios surgen problemas, aunque dejó claro que lo importante es saber manejarlos y mantener unido al grupo en momentos de máxima presión. El técnico alemán destacó la buena relación dentro del equipo y la importancia de la comunicación para resolver cualquier conflicto. “Lo más importante y lo que aprecio de este club es que todos vamos en el mismo camino. Todo el mundo está ahí. Estas cosas pasan en el fútbol y en la vida. No diré que es normal, pero puede ocurrir. Lo mejor es comunicación, eso lo primero y luego ver cómo se puede controlar”, comentó.

En ese sentido, también quiso rebajar cualquier sensación de exceso de confianza antes del Clásico. Flick reconoció que el equipo vive un gran momento, aunque considera que esa seguridad debe transformarse en ambición competitiva. “Hemos jugado una temporada fantástica, especialmente las últimas dos, tres, cuatro semanas. Tenemos mucha confianza y eso es lo que quiero ver del equipo. Cuando ves los partidos en casa ves la conexión que tiene el equipo con la afición. Eso será importante mañana”, señaló.