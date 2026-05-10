Hansi Flick: el 'Señor' de los Clásicos vuelve a reinar en un Barça-Madrid

Es mencionar a Hansi Flick y darle algún tembleque a buena parte de la parroquia madridista. Desde que el germano aterrizó en el banquillo del Barça se ha convertido en una auténtica pesadilla para el equipo capitalino. Con el de esta noche en el Spotify Camp Nou son ya siete Clásicos del de Heidelberg al mando del cuadro azulgrana con un balance de seis victorias y una sola derrota (la de la primera vuelta de la presente Liga).

Ferran celebró con Flick / Valentí Enrich

Por ahí quizás podemos explicar que desde que aterrizó en el fútbol español en el verano de 2024 ha ganado todos los títulos en juego menos la Copa del Rey de esta temporada que se ha llevado la Real Sociedad. Son dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa. 5/6. Casi nada.

Goleadas dolorosas

Y no solo se trata de una superioridad manifiesta, como muestran los fríos números, sino es que sobre todo la temporada pasada se produjeron goleadas holgadas y victorias de traca que hicieron mucho daño en el madridismo. Si el club presidido por Florentino Pérez lleva dos años de bandazos, de cambios de entrenador y de inestabilidad social también se explica, en parte, por la aparición de Flick en escena.

Flick abraza a Mbappé / Alberto Estevez

El técnico alemán ha aportado frescura, dinamismo y un impulso muy necesario no solo al vestuario, sino a toda la institución. Y dentro de esta gran racha de Flick ante el Madrid, hay que echar un vistazo al balance general de Clásicos disputados a lo largo de la historia.

106-106

Gracias a esta gran racha de los dos últimos cursos, el Barça iguala con 106 victorias a su eterno rival. Antes del duelo de la Jornada 35 estaba con 105 el Barça y 106 el Madrid y ahora se equilibran las tornas. Aquí hay que añadir 52 empates para un total de 264 partidos entre los dos clubes más importantes del país en una rivalidad que se remonta a inicios del siglo XX.

Hansi Flick, durante el partido contra Osasuna. / DANI BRBEITO / SPORT

Antes del primer Clásico jugado en el nuevo Spotify Camp Nou, el balance de goles a favor estaba en 444 para el Madrid y 439 para el Barça. El 2-0 aprieta también ese apartado y se queda en 444-441. Alegría inmensa para el barcelonismo, para las cifras y para Hansi Flick, sin duda el 'Señor' de los Clásicos.