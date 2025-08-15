Hansi Flick sobre la salida de Iñigo Martínez: "Entiendo totalmente su decisión"

Sin duda, una de las bajas más dolorosas e inesperadas que ha sufrido el FC Barcelona en este mercado de fichajes ha sido la salida de Iñigo Martínez, rumbo al Al-Nassr. El central de Ondarroa fue uno de los mejores defensas de la temporada, pero ante la oferta irrechazable que le llegó desde Arabia Saudí a sus 34 años, decidió abandonar la disciplina blaugrana para iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva.

Iñigo llegó a disputar el primer encuentro amistoso de al pretemporada frente al Vissel Kobe en Japón, pero se ausentó del resto de partido debido a fatiga muscular. Sin embargo, su salida ya se estaba perfilando y se lo comunicó a Hansi Flick y a vestuario en el regreso a Barcelona, procedentes de Corea del Sur.

"Cuando volvimos de Corea del Sur, estaba al final del vuelo y me sorprendió mucho cuando me lo dijo. No estoy contento de que se vaya, es un gran jugador, tiene una personalidad tremenda y nunca pide nada. Le mete intensidad, ganas, fuerza... Era muy importante para el resto de jugadores. Siguió nuestra filosofía y fue uno de los líderes del equipo", explicó Hansi Flick sobre nuestro protagonista en la primera rueda de prensa de la temporada, previa a enfrentarse al Mallorca en Son Moix este sábado 16 de agosto (19:30 horas).

El técnico alemán no pudo hacer más que deshacerse en elogios hacia este futbolista, de quien también dijo: "He valorado mucho haberle entrenado, ha sido excepcional como jugador y como personal. Entiendo totalmente su decisión y le deseo lo mejor de lo mejor para el futuro".

Preguntado, también, por si el club se plantea salir al mercado para incorporar un central izquierdo que pueda suplir al vasco, Flick lo negó ante los medios de comunicación y ensalzó la figura de Gerard Martín: "El año pasado jugó fantásticamente, ha mejorado mucho y más retrasado juega también bien. Me gustan los jugadores que pueden ser polivalentes".