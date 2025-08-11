Hansi Flick, sin rodeos: “Hablando se entiende la gente”

El Trofeu Joan Gamper dejó goles, ilusión y un mensaje nítido de su entrenador. Hansi Flick, tras un discurso en castellano que arrancó sonrisas en la presentación —“Muchas gracias, pero creo que seguiremos en inglés”—, resumió su filosofía en TV3 con una frase que vale para un vestuario y para la vida: “Hablando se entiende la gente”.

La goleada azulgrana al Como reforzó su confianza: “Cómo jugamos con balón, cómo creamos ocasiones… lo hemos hecho muy bien. Podemos ajustar un poco más la presión, pero estoy contento”. Flick aprovechó para destacar la aportación de Joan Garcia, Rashford y Roony, los tres fichajes del verano: “La calidad del equipo podía mejorar y eso es lo que queremos con estas tres incorporaciones. Están entendiendo lo que queremos con ellos”.

También tuvo palabras de cariño para Iñigo Martínez, que ha puesto rumbo a Arabia esta semana: “I just love Iñi. Fue importantísimo para conseguir lo que conseguimos el año pasado. Tenía esa oferta y lo merecía, merecía elegir. Pero también es una oportunidad para que otros den un paso adelante”. Sobre reforzar la defensa, fue claro: “Hablaré con Deco cuando venga, pero no lo creo”.

Joan Garcia: "Ter Stegen es nuestro capitán"

Uno de los protagonistas de la noche fue Joan Garcia, presentado oficialmente ante la afición como nuevo portero culé. “Tenía ganas. Me he sentido muy cómodo y la victoria siempre ayuda”, dijo el catalán, que asume con serenidad la convivencia con Ter Stegen: “Es nuestro capitán, lo respetamos mucho y estamos con él. Y si se está solucionando, mejor para todos”.

Flick también valoró este relevo generacional bajo palos: “Marc es un portero fantástico desde hace once años. Era importante incorporar a un portero de futuro y tenemos a Joan, que es un gran fichaje. La comunicación es clave y se ha demostrado”. Joan, por su parte, insistió en que la adaptación “está siendo muy positiva” y que confía en que su inscripción “saldrá bien”.

Fermín despeja dudas sobre su futuro

Fermín López, MVP del Gamper, puso el acento en la ambición colectiva: “El ADN competitivo y goleador es innegociable. Lo hicimos muy bien el año pasado y tenemos que seguir igual”. Sobre su futuro, disipó cualquier duda: “Quiero quedarme y me quedaré. Es mi sueño. Que estén tranquilos”. El andaluz también tuvo palabras para los nuevos compañeros: “Nos ayudarán mucho esta temporada. Me alegro por ellos”.

En una noche de fútbol alegre, con ritmo de inicio de curso y con la afición volcada pese a no poder celebrarse en el Camp Nou, el Barça de Flick dejó claro que, más allá del marcador, la base de su proyecto será hablar, escucharse y crecer juntos. Un Gamper para ilusionarse… y para recordar que, en el fútbol y en la vida, todo empieza con una buena conversación