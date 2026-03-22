Hansi Flick se rinde al portugués: "Felicito a Cancelo por su partido. Ha estado increíble"

La valoración del entrenador del Barça al triunfo por la mínima ante el Rayo Vallecano estuvo más cerca de entender el juego discreto de los suyos que a explayarse en la autocrítica. Hansi Flick se mostró comprensivo con sus jugadores a causa del calendario y las lesiones que ha sufrido esta temporada el Barça.

"No hemos hecho nuestro mejor partido pero lo importante era sumar los tres puntos y ganar" Así resumía Flick su sentimiento tras una victoria sufrida ante un notable Rayo.

El equipo madrileño fue objeto de encendidos elogios por parte del 'míster' blaugrana: "El Rayo ha hecho un partido fantástico, felicito a Iñigo ya que está realizando un gran trabajo, me gusta mucho como juega sau equipo y también como es a nivel personal y como se comporta".

Iñigo Pérez plantó batalla táctica a Hansi Flick / Dani Barbeito

El entrenador del Barça estaba generoso en elogios y en esta ocasión sorprendió al hablar de Cancelo: "Lo quiero felicitar porqué ha sido increíble su partido, especialmente en la segunda mitad. Lo ha dado todo por el equipo y quería continuar hasta el final porqué estaba muy metido en el partido". Aunque Espart entró por Cancelo en el tramo final, Flick descartó que el polivalente lateral tuviera ninguna lesión.

Más previsibles fueron las palabras positivas de Flick hacia el MVP del partido: "Joan Garcia es muy importante para nosotros. Por eso lo hemos fichado. Demostró todas sus cualidades y logró mantener la portería a cero. Estoy muy contento por él con la convocatoria de la selección".

Precisamente sobre el parón de selecciones, Flick no mostró temor alguno ni ninguna señal de preocupación por la última ventana de la temporada para compromisos internacionales: "Estos días de desconexión serán muy positivos para todos. Los jugadores saben que tienen cerca el Mundial y es importante para ellos. Volverán con un estado de ánimo positivo y tendremos que luchar por objetivos muy ambiciosos"

Cuestionado sobre el nivel de juego irregular mostrado ante el Rayo, Flick no quiso profundizar en exceso en cuestiones futbolísticas: "Si hubiéramos marcado las ocasiones que hemos tenido hubiera sido más fácil. Hay que pensar en todos los partidos que hemos jugado y en el esfuerzo que están haciendo los jugadores. Tengo presente que nos faltan Koundé, Balde, Christensen, De Jong y que hoy tampoco estaba Eric. Teníamos muchas bajas en defensa y nuestros dos centrales y los laterales han jugado muy bien".

Araujo marcó el único gol contra el Rayo / Dani Barbeito

Otros nombres propios que han salido en la conferencia de prensa son los de Marc Bernal, Fermín y Olmo. Sobre el de Berga, Flick ha señalado sus grandes cualidades: "Puede mejorar y mejorará pero su rendimiento es fantástico. Es muy inteligente con el balón y siempre sabe estar bien situado en el campo. En defensa también realiza una gran labor".

Sobre la competencia de los dos mediapuntas ha desgranado lo que le ofrecen ambos jugadores: "Dani Olmo nos da más control y es muy bueno cerca del área mientras que Fermín nos da mucho dinamismo y energía como mostró hoy y especialmente ante el Newcastle".

Preguntado sobre el enfado de Fermín tras el cambio se limitó a señalar que "en ese momento queríamos hacer cambios y él lo tiene que aceptar porqué Olmo también es un jugador fantástico".

Noticias relacionadas

Cuestionado sobre el dilema entre alinear a Lewandowski o Ferran no ha querido profundizar en el tema aunque sí que ha dejado una reflexión significativa: "Antes del partido pensé en hacer algunas variaciones pero finalmente me decidí a realizar pocos cambios". Sobre Ferran Torres aseguró que "lo dio todo". Flick tendrá tiempo ahora para reflexionar y preparar de la mejor manera el tramo final decisivo del curso.