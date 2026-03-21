Hansi Flick: "Con Rashford y Cancelo puede pasar de todo"

Hansi Flick apareció de muy buen humor en la rueda de prensa previa al duelo ante el Rayo. El momento óptimo del equipo, ya clasificado para los cuartos de la Champions y a cuatro puntos del Madrid, le sienta bien al técnico alemán. Flick bromeó cuando sonó un móvil en la sala, celebró volver a ver a Marc Brau, de los medios del club, en la sala ("¡Marc!") y despachó las preguntas con su habitual pragmatismo.

Lejos quedan los días en los que Flick vio cosas que no le gustaban del equipo y dijo aquello que aún resuena de "los egos matan el éxito". "Esas palabras son parte del pasado. Cuando vemos los partidos, el rendimiento ha sido bueno. Hemos hablado del Newcastle, es el nivel fantástico que quiero del equipo. Estamos así cuando estamos activos y con intensidad. Entonces es cuando todo el mundo disfruta con el fútbol. Es importante mantener este nivel en el último tramo de la temporada. Que disfruten más jugando con sus compañeros y lo pude ver el miércoles. Me gustó mucho".

Este domingo el Rayo visita el Spotify Camp Nou y Flick quiere al equipo metido antes del parón. "Normalmente tienen el mismo estilo en casa y fuera, son muy experimentados y eso es lo que esperamos", empezó diciendo antes de referirse a lo que espera espera del parón.

"Aquí entrenaremos, pero también daremos descanso. Los lesionados entrenarán. Haremos el trabajo habitual. No pienso en lo que pueda pasar. Es positivo estar con sus selecciones, hay un Mundial en el que todos quieren estar. Es bueno desconectar de la rutina para volver con más energía".

El futuro de Rashford y Cancelo

A Flick también le preguntaron si hay una decisión tomada con Rashford y Cancelo, los dos jugadores cedidos cuyo futuro es una incógnita. "Ahora necesitamos a todo el mundo hasta final de temporada, no sabemos que pasará después porque también llega un Mundial. Creo en mis jugadores. De Rashford, Cancelo... todos. Nos dan una gran calidad al equipo y esto es bueno. Lo mismo que los demás", señaló.

"Para mí, desde luego, no es el momento de decir a los que quiero. Los necesito a todos al máximo nivel. Ya hablaremos al final y veremos qué pasa. Ahora no es momento de decir si quiero a este y a este no. Puede pasar de todo".

Flick aclaró, asimismo, los pocos minutos de Rashford en los últimos encuentros y desveló las molestias del delantero. "Tuvo algunos problemas en los últimos días y lo cuidábamos. Ahora está otra vez al cien por cien".

La mejora de Ferran

Flick está teniendo que gestionar una situación compleja con los arietes del equipo. Lewandowski logró romper la racha y ya marcó dos goles ante el Newcastle. Pero Ferran ve portería desde enero.

El técnico se mostró optimista con Ferran y destacó su nivel en los últimos entrenamientos. "Lo importante es tener la dinámica, estar activo y eso lo vi el miércoles, Ferran se ha entrenado muy bien, está a otro nivel, con confianza, se esfuerza mucho para volver al máximo nivel y es lo que esperamos de él".