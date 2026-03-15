Hansi Flick quiere más: "No quiero ser negativo pero lo podemos hacer mejor"

Cuando Hansi Flick tiene una idea o un mensaje que quiere transmitir en sus comparecencias no duda en repetirlo para que quede clara su intención.

A alemán le preguntaban por Gavi, Raphinha, Cancelo, las elecciones y otras historias pero el 'míster' blaugrana estaba empecinado en insistir que sus jugadores tienen que mejorar su rendimiernto de cara al Newcastle. Flick suele compensar y si en las derrotas encuentra aspectos rescatables, en las victorias es más proclive a la autocrítica. Y así fue.

Flick se abrazó al segundo entrenador del Sevilla / Valentí Enrich

Hansi Flick no estaba de acuerdo con que todo fuera perfecto tras el 5-2: "No me ha gustado todo del partido. Los tres puntos me hacen feliz y también el retorno de Gavi pero tenemos que hacer las cosas mejor. No jugamos hoy con la convicción habitual, lo podemos hacer mejor. "

Al alemán no le convencieron algunos aspectos del rendimiento de su equipo: "Podemos presionar mejor y el miércoles tenemos la Champions. El Newcastle es un gran equipo y será un partido grande y decisivo y es clave que sepamos que podemos mejorar"

Flick estaba más cerca de ver los aspectos a mejorar aunque también reconoció que vio algunas actuaciones individuales positivas: "Estoy feliz por la victoria y por el buen partido de Dani Olmo, Raphinha, Joao Cancelo y Xavi Espart. En general lo podemos hacer mejor".

Gavi con Hansi Flick en su regreso en el Camp Nou / Valentí Enrich

Flick concretó los aspectos mejorables de los suyos: "En el primer gol pudimos presionar mejor y en el segundo gol teníamos que haber sido más inteligentes y controlar más el partido".

Uno de los mejores jugadores del Barça-Sevilla fue Joao Cancelo. El portugués anotó un gran gol y forzó el primer penalti: "Joao Cancelo necesitaba un tiempo para ganar ritmo ya que no jugaba con regularidad desde noviembre. Es un jugador fantástico y de una técnica increíble. En el primer gol su jugada ha sido genial. La elección fue correcta."

Otra nota muy positiva fue la de Gavi y su retorno: "Es muy buena su vuelta y quiero destacar el gran trabajo de los servicios médicos con él. Hoy era el día ideal para volver por el resultado ya que no sé si el miércoles o más adelante lo podré alinear. Gavi es un jugador con gran capacidad para pasar y ganar duelos y estoy muy feliz con su vuelta".

El gesto de Araujo de otorgarle el brazalete de capitán no estaba pensado: "Habla del buen ambiente que hay en el equipo pero a mí también me sorprendió. Es bueno". Cuando a Flick le preguntaron por su vota explicó que era secreto y no quiso concretar sus preferencias aunque sí que elogió la felicidad que notó en el ambiente en una jornada tan especial para el barcelonismo.