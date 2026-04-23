Hansi Flick no quiere distracciones

La lesión de Lamine Yamal ante el Celta ha supuesto un golpe muy duro para el vestuario del Barça. Pierde, sin duda, a su mejor futbolista en el tramo final de Liga, un título que aún debe certificar y que, pese a que la distancia es muy importante respecto al Real Madrid, no está ganada. Ese es, de hecho, el mensaje que lanza Hansi Flick en público y en privado. Hasta el punto que, en este momento de la temporada, no quiere ni oír hablar del mercado de fichajes, de altas ni de bajas. Quiere centrarse, de forma exclusiva, en las últimas jornadas que quedan de campeonato.

Flick, entrenador del FC Barcelona / Dani Barbeito / SPO

La comunicación entre la dirección deportiva y el técnico alemán es constante y fluida y, de hecho, las líneas maestras de cómo debe ser la próxima plantilla y de los cambios que deberían producirse están marcadas. Sin embargo, ahora toca poner el foco en lo que realmente importa.

Preocupado con la línea de ataque

El triunfo ante el Celta dejó con un sabor agridulce a Flick porque se sumaron tres puntos, pero intuyó un desgaste en el equipo después de semanas emocionalmente intensas. También por ver, de nuevo, cómo pasaban cosas raras desde el VAR, que anuló un gol por un supuesto fuera de juego inapreciable de Ferran Torres. La lesión de Lamine no hizo más que aumentar su preocupación. Sobre todo en lo que se refiere a la línea de ataque, que genera en el entrenador mucha inquietud. Y es que ha pasado de contar, la pasada temporada, con un tridente formado por Lamine, Lewandowski y Raphinha, a solo poder alinear al polaco, cuyo rendimiento no ha sido el mismo esta campaña.

Lamine Yamal se retira lesionado del partido ante el Celta / Enric Fontcuberta / EFE

La apuesta por Ferran Torres, que está respondiendo en los últimos partidos, es de los pocos brotes verdes que visualiza de cara a las últimas jornadas. No le ha gustado nada la actitud mostrada por Rashford en el rato que jugó ante el Atlético con la clasificación para semifinales de la Champions en juego y tampoco lo que vio de él ante el Celta, cuando el inglés mostró una apatía muy elejada de la intensidad con la que debería competir un futbolista en el Barça.

Flick, entrenador del FC Barcelona, en el Camp Nou / Valentí Enrich

Raphinha se hace urgente

Tanto es así que todas las miradas del cuerpo técnico se dirigen hacia el internacional brasileño, que aún no ha entrenado con el resto del grupo, pero con el que ya se está valorando la posibilidad de que regrese antes del Clásico. El Getafe es demasiado justo, aunque aseguran que no debería descartarse al cien por cien su presencia en el banquillo. Sí tiene muchos más números de aparecer ante Osasuna para disputar unos minutos y llegar bien al clásico. La realidad es que Flick está preocupado porque entiende que se ha quedado muy justo a nivel de la línea de ataque.