Hansi Flick: "Tenemos un punto más y queda una jornada menos"

Hansi Flick apareció en rueda de prensa con un discurso pragmático, consciente de que habían desaprovechado una magnífica oportunidad para dejar LaLiga, no sentenciada, pero sí con la distancia suficiente como para hacerlo pronto. Esa sería la lectura negativa, la positiva es que el equipo es un punto más líder.

"Les he dicho a los jugadores que queda un partido menos y tenemos un punto más. Lo hemos dado todo y no hemos podido hacerlo. No hemos tenido suerte de cara a portería. Estoy contento con lo visto en la segunda parte", asegura antes de aparecer en la sala de prensa ante los micrófonos de LaLiga TV. Y es que entiende que "los días que no consigues marcar los tienes que aceptar, nos quedamos en que lo hemos intentado todo".

Pedri, durante el Barça - Betis jugado en Montjuïc / JAVI FERRÁNDIZ

Flick prefiere quedarse con el vaso medio lleno: "Ahora con lo que me quedo es con lo positivo. Tenemos un punto más, estamos en abril y estamos en una buena situación". Y es que, cuando comentó su celebración con Gavi, reconoció que el ambiente en el vestuario es una de las claves de la temporada: "Para mí es muy importante, todo lo que hemos creado es excepcional. No sólo el equipo, también el cuerpo técnico. Esto es una familia y es muy bueno de ver".

"Creo que queda un partido menos y tenemos un punto más. Claro que en la primera parte hicimos demasiados errores, pero en la segunda creamos grandes ocasiones y fue mucho mejor. Intentamos tener un resultado mejor. Estoy contento con ello y soy positivo tras ver la segunda parte. Todos queríamos ganar, pero tenemos un punto más", insistió en rueda de prensa sobre su valoración del partido.

Flick añadió que "todos tenemos los dos pies en el suelo, estoy contento de que en la segunda lo intentamos todo". Sobre si el equipo está cansado, dijo que "estamos muy orgullosos de lo que los jugadores han hecho en los últimos diez días. La situación es excelente y estoy contento con el equipo".

Lamine ante el Real Betis / JAVIER FERRÁNDIZ

El técnico entiende que "no ganar siempre forma parte del juego, lo aceptamos" y que "por supuesto que los tres puntos habrían sido mejor y nos acercaba más a la Liga, pero no me importa lo que pase en Madrid, a mi me importa el Barça y solo estamos centrados en nosotros mismos".

A nivel individual, Flick reveló que cree que no habrá problemas para que Íñigo Martínez esté a disposición del equipo para el Dortmund: "El lunes entrenará y el miércoles estará bien para jugar". Además, dijo de Pedri que lo cambió porque "lo juega todo, como Balde y De Jong. Tenemos que cuidarles de todos ellos y por eso hice los cambios, que fueron más por un tema físico que táctico, aunque también hubo algo de ello, como poner a Gavi en la posición de Pedri, donde está mejorando mucho".

De Gil Manzano

"No quiero decir nada sobre el arbitraje, no es bueno hablar de ello", dijo sobre Gil Manzano. Cuando le repreguntaron sobre el tema y el enfado de Raphinha con el línier, bromeó: "Estaba enfadado conmigo", acabó Flick.