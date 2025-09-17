Hansi Flick: "Percibo el sentimiento de querer ganar esta Champions"

Hansi Flick nunca había estado antes en el St. James' Park de Newcastle, como él mismo confesó, pero ya sabe que le espera un ambiente terrible en el estreno de una Champions League que todos quieren alzar, pero solo uno conquistar. Al técnico azulgrana se le apreció relajado, más que en las últimas comparecencias previas, y es que el arrollador triunfo liguero del pasado domingo contra el Valencia le ha hecho ver que su 'zarandeo' a la plantilla ha surgido el efecto deseado y que su Barça ya está preparado para afrontar la máxima competición continental con garantías.

FC Barcelona

Fue curioso que, a la hora de hablar de nombres propios, el técnico alemán prácticamente dejó por sentada la presencia de Marcus Rashford en el once titular, dio la sensación, aunque con dudas, que podrían repetir Eric Garcia y Cubarsí en el eje de la defensa, y en cambio, se cerró en banda a la hora de decir si en punta actuará Ferran Torres o Lewandowski. "Necesito esta sesión de entrenamiento (la que hizo el equipo en el escenario del partido) y ocho horas de descanso para decidir", fue su respuesta.

La gran deseada

La Champions League está en la cabeza del barcelonismo y Hansi Flick no es ajeno a ello. A buen seguro que cuando el entrenador sale a la calle, siente el deseo de los aficionados. También el del día a día vestuario, y claro, el suyo propio. Y más después de que la temporada pasada se quedara el Barça a un solo un paso de la gran final tras una tremenda eliminatoria de semifinales contra el Inter de Milán.

Puntualizó, eso sí, el de Heidelberg que "es un camino muy largo. Queremos trabajar muy duro y jugar a nuestro mejor nivel. Mantenernos unidos". Pero no pudo, ni quiso, esconder que “hay grandes equipos y todos quieren ganar la Champions. Nosotros también, noto la sensación de que en Barcelona todo el mundo está buscando eso. Vamos a trabajar duro cada día para ser mejores y mejores, veremos qué pasa, no pienso en los favoritismos. Es un gran recorrido", insistió Hansi Flick.

Del rival, el Newcastle, lo que prevé Flick es encontrarse a "un equipo con una intensidad muy alta y jugadores muy rápidos. Va a ser un partido muy dificil, y es importante tener más confianza y jugar más con el balón. Pensamos en positivo". Elogió a Nick Woltemade, el 'gigantón' del Newcastle, y se alegró de que "Alemania tenga un buen nueve".

Y claro, un ambiente que habrá que saber gestionar: "No he estado nunca aquí, pero lo que me han dicho es que es uno de los mejores ambientes, quizás el mejor, de la Premier. Eddie ha hecho un trabajo fantástico", aseguró Hansi sobre el entrenador rival.

Adrià Fernández

Pero aunque la del Barça sea una plantilla con una media de edad muy joven, Hansi Flick no tiene dudas de que el equipo azulgrana no se sentirá 'agobiado', pues "tenemos un equipo joven, pero con jugadores experimentados. Sobre todo los españoles saben jugar bajo presión, han ganado muchos titulos los últimos años. La temporada pasada remontamos muchos puntos y mentalmente estamos muy fuertes".

Pero sobre todo, lo que más esperanzas da a Hansi Flick es que el equipo ha logrado revertir una dinámica en el arranque de temporada que no le estaba gustando al técnico germano. "Lo que vimos el domimgo contra el Valencia fue muy bueno en cada faceta del juego, queremos defender como un equipo. Todos quieren el balón y la confianza y mejorar cada día es muy importante. El fútbol cambia cada semana y creo que en los primeros partidos no vimos esa claridad y dije claramente lo que quiero de mis jugadores. Lo hablamos y el domingo ya fue como la temporada pasada. Hemos mejorado y cada jugador sabe lo que podemos hacer", dijo, visiblemente satisfecho.