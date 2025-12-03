Hansi Flick se pasa al fútbol sala

Los últimos días han sido de mucha emoción para Hansi Flick, con la gran victoria ante el Atlético de Madrid, la debacle en Stamford Bridge e incluso sus imágenes visiblemente afectado mientras hablaba con Raphinha tras el partido ante el Alavés. Después de tantos sentimientos, algunas voces apuntan a cierto desgaste por parte del teutón, pero con sus actos sigue mostrando que la implicación que tiene con el FC Barcelona es intachable bajo cualquier circunstancia.

Hoy, el técnico del primer equipo de fútbol visitó el entrenamiento en el pabellón de otra de las secciones profesionales de la institución, el fútbol sala, dirigido por Javi Rodríguez. Fue Ricard Franco, trabajador del departamento de comunicación, quien hizo de enlace para que se pudiera llevar a cabo el saludo entre ambos entrenadores.

Hansi Flick junto a Javi Rodríguez, entrenador del fútbol sala / FC Barcelona

Una gran implicación con el club

Nadie puede poner en duda lo integrado que está el actual técnico en la Ciudad Condal y el club, ya que en multitud de ocasiones ha aprovechado para ir a ver partidos del Barça Atlètic en el Estadi Johan Cruyff, así como ha acudido al Palau Blaugrana, tanto para ver el baloncesto de la institución como el balonmano. Hoy, aprovechando que no había entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras la victoria por 3-1 ante el Atlético de Madrid, visitó por sorpresa la sesión del equipo de fútbol sala, que se encontraba preparando el compromiso de este sábado en Galicia ante el Noia Portus.

El ex del Bayern de Múnich compartió unos minutos con su homólogo Javi Rodríguez, donde charlaron tranquilamente, antes que el dirigente del fútbol sala lo presentara como 'una gran institución' ante el resto de su cuerpo técnico y futbolistas. Además, después de su aparición sorpresa, se realizó una foto con todos los integrantes de la plantilla. Según cuentan, Flick quedó maravillado e incluso lamentó el no haber podido llevar a cabo dicha visita antes.

Este tipo de gestos demuestran el tipo de persona que es Flick, alguien cercano y amable en el trato que no deja de preocuparse por los trabajadores de la institución, incluso cuando no influyan directamente en la plantilla que él dirige.

La situación de ambos conjuntos

La visita del alemán debe servir a la sección de fútbol sala para crecer y continuar en su persecución por el liderato en liga, que actualmente ocupa ElPozo de Murcia, que tiene seis puntos más que los azulgranas con un partido más disputado. Además, a la vuelta de la esquina quedan los octavos de final de la Copa del Rey ante el Industrias Santa Coloma, en una competición que el Barça no consigue desde 2023.

Por su parte, la situación del primer equipo ha mejorado en los últimos dos partidos, recuperando la primera plaza ante el Real Madrid en LaLiga EA Sports, aunque en Champions League la situación dista mucho de ser buena, con el equipo fuera del top-8 y con la única esperanza de poder ganar los tres partidos que quedan para clasificar de manera directa a la fase de octavos de final.